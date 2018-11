Estos candidatos de Nevada han tenido conflictos con la ley

noviembre 5, 2018 - 11:13 am

Las personas emitieron sus votos en el tercer día de la votación anticipada en Galleria at Sunset en Henderson el lunes 22 de octubre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Un hombre que se postula para gobernador de Nevada fue encerrado en una prisión de Pahrump durante casi dos años. Otro candidato a gobernador fue arrestado cuando era adolescente por conducir bajo intoxicación y agredir a un oficial de policía, y un candidato a abogado general fue arrestado cuatro veces por intoxicación pública y robo.

Estos son algunos de los candidatos en la parte superior de la votación de Nevada para la elección del martes.

“Parece que tenemos más de nuestra parte de personas con antecedentes penales que se postulan para el cargo”, dijo Erik Herzik, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Nevada, Reno.

Casi una docena de candidatos de Nevada han tenido problemas con la ley, algunas infracciones son más graves que otras.

“Tenemos el lema de ‘Lo que sucede en Vegas se queda en Vegas’”, declaró Herzik. “Tenemos un proxeneta que ganó una elección primaria y también ganará la elección, aunque esté muerto. Hay personas en áreas rurales que abiertamente no respetan la ley y otros políticos los elogian por ser patriotas. En Nevada, tener antecedentes penales es para recibir una especie de guiño”.

Ryan Bundy, el candidato a gobernador independiente, pasó 22 meses bajo custodia federal después de un enfrentamiento armado con agentes federales en 2014 que detuvo un rodeo federal de ganado. En enero, un juez federal desestimó los cargos contra Bundy y su padre, Cliven Bundy, declarando mala conducta de la fiscalía.

Anunció su candidatura para gobernador dos meses después.

Justo debajo del nombre de Bundy en la boleta está el republicano Adam Laxalt.

Laxalt fue arrestado en 1996 bajo sospecha de haber agredido a un oficial de policía y de conducir en estado de ebriedad en Virginia en 1997. Laxalt, quien había permanecido abierto a hablar sobre su lucha contra el alcohol, ingresó en rehabilitación cuando era un adolescente.

“Cuando tenía 17 años, estaba de pie junto a la puerta en una fiesta de preparatoria cuando un oficial entró repentinamente, y exigí ver una orden judicial”, dijo Laxalt. “Rápidamente nos dejaron en paz porque nunca hubo ningún asalto o violencia real, yo era un adolescente escandaloso, de todos modos, lo lamento. Como oficial del orden público de hoy, me doy cuenta de lo difícil que es ese trabajo, y si pudiera meter algo de sentido en ese adolescente borracho, lo haría, por muchas razones”.

Antes de mudarse a Nevada en 2011, Laxalt también acumuló numerosas multas de tráfico, incluida una citación por exceso de velocidad de $140 en 2003 que finalmente pagó hace dos meses.

Laxalt, el fiscal general del estado, no es el único candidato cuyo comportamiento hace décadas regresó para atormentarlo.

El líder de la mayoría en el Senado estatal, Aaron Ford, se enfrentó a un escrutinio este año cuando salió a la luz que había sido arrestado cuatro veces por intoxicación pública, robando llantas y por no comparecer ante el tribunal. Ford tampoco pagó $185 mil en impuestos.

“Obviamente tomé algunas malas decisiones, pero los universitarios lo hacen”, señaló Ford en una entrevista este año. “He aprendido de ellas, he crecido a partir de ellas, es parte de lo que me apasiona tanto por lo que lucho. No quiero que los primeros 20 años de mi vida juzguen lo que sucedió en los últimos 25”.

Un puñado de candidatos de la Asamblea de Nevada también han tenido problemas:

– El juicio de Michael McDonald, el candidato republicano en el Distrito 20 de la Asamblea, comienza el lunes. Se le acusa de falsificar pruebas en un caso de un tribunal de familia y mentir sobre sus ingresos.

– El candidato a la Asamblea independiente del Distrito 35, Daniel Hofstein, fue arrestado en 2005 por cargos de delitos graves de drogas.

– El candidato del Distrito 5 de la Asamblea Republicana, Jason Burke, casi fue expulsado de la boleta por presentar tarde los informes finales de financiamiento de campaña.

– El asambleísta demócrata Ozzie Fumo violaba la ley electoral de Nevada al exceder los límites de contribución de campaña.

– Aunque no fue arrestado, el candidato del Distrito 41 de la Asamblea Republicana, Paris Wade, estuvo vinculado al auge de las falsas noticias macedonias.

En la carrera por el juez de paz de Las Vegas, el ex Regente James Dean Leavitt fue procesado en 1998 por un delito grave de conducción imprudente después de que chocó contra un banderero en la carretera. Fue declarado culpable de un delito menor y se le suspendió su licencia de conducir.

El miembro de la Junta Escolar del Condado de Clark, Kevin Child, quien busca la reelección, ha sido acusado de acoso y dos veces se le ha prohibido visitar los campus escolares.

Herzik, el politólogo, dijo que algunos de estos delitos habrían hundido sus carreras políticas hace 20 años. Ya no, aunque las campañas opuestas han tenido “un día de campo” repitiendo los cargos en los anuncios de ataque.

“Los republicanos hacen que Aaron Ford suene como un capo de la mafia”, comentó Herzik, un republicano registrado. “Han estado criticando a Ford por las cosas que hizo cuando tenía 20 años, y hacen la vista gorda por lo que hizo Adam Laxalt”.