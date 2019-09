Estrellas en crecimiento: Mejoran las calificaciones de las escuelas de Nevada

Las escuelas de Nevada aumentaron en las calificaciones de rendición de cuentas del año escolar 2018-2019 a medida que disminuyó el número de sus escuelas con peor desempeño, un cambio que el principal funcionario de educación del estado marcó como un “impulso positivo”.

El estado califica a las escuelas de una a cinco estrellas en función de factores que incluyen tasas de competencia en inglés y matemáticas, tasas de graduación, crecimiento académico de los estudiantes y absentismo crónico.

En todo el estado, el 53.3 por ciento de las escuelas recibió una calificación de tres estrellas o en adelante, más del 48.8 por ciento que el ciclo escolar 2017-2018. El porcentaje de escuelas del Condado de Clark en esa categoría aumentó solo 1.7 puntos a 50.8 por ciento, con aproximadamente el ocho por ciento de las escuelas sin calificación. Algunas instituciones no reciben calificaciones de estrellas debido a las pequeñas poblaciones de estudiantes y otros factores.

Las tasas de dominio del inglés aumentaron en todo el estado en los grados quinto a octavo. Las tasas de competencia en matemáticas también aumentaron en todos los ámbitos con la excepción del tercer grado, que bajó solo 0.44 de un punto porcentual.

“Creo que lo más importante de todo esto es que, número uno, honramos el trabajo de nuestros maestros en las aulas porque es un impulso positivo”, expuso el viernes Jhone Ebert, superintendente de instrucción pública de Nevada, y señaló la necesidad de replicar prácticas de enseñanza exitosas en todo el estado.

Mientras tanto, el porcentaje de escuelas que caen en dos de las tres categorías de bajo rendimiento, “apoyo y mejora integral” y “apoyo y mejora específicos adicionales”, también cayeron en todo el estado.

El número de escuelas CSI (que se encuentran en el cinco por ciento inferior de las calificaciones) que cuentan con una calificación de una estrella o tienen tasas de graduación por debajo del 67 por ciento, se redujo en todo el estado de 6.8 por ciento a 3.6 por ciento. El número de escuelas de ATSI, que constantemente tienen subgrupos de estudiantes con bajo rendimiento, según la raza u otros factores, se redujo de aproximadamente del 13 por ciento al 5.5 por ciento.

Celebración en Triggs Elementary

La semana pasada, representantes del Distrito Escolar del Condado de Clark celebraron un momento destacado: el salto de Triggs Elementary de dos a cinco estrellas.

La directora Sheila Cooper atribuyó el salto a sus maestros, los nuevos recursos del aula y la reorganización de los estudiantes.

“Nos tomó mucho tiempo, pero tenemos muchos maestros que han trabajado aquí desde que abrió la escuela”, apuntó.

“Y están acostumbrados a trabajar duro, analizar los datos, colaborar entre ellos y siempre haciendo lo mejor para los estudiantes, no necesariamente lo que es conveniente para los adultos”.

Pero el distrito en su conjunto aún enfrenta desafíos. Un poco más de la mitad de sus escuelas pertenecen a las tres categorías de bajo rendimiento que destacan la necesidad de mejorar.

En años anteriores, algunas de estas escuelas habrían estado en riesgo de ser tomadas por una escuela autónoma o podrían haber enfrentado la competencia de una escuela autónoma cercana bajo el Distrito Escolar de Logros (Achievement School District). Pero la Legislatura abolió esa iniciativa este año.

La tasa de graduación del distrito aumentó en dos puntos porcentuales a 85.2 por ciento, ya que el estado registró su tasa de graduación más alta de aproximadamente 83.2 por ciento.

Escuelas chárter

Las escuelas chárter patrocinadas por el estado una vez más mostraron resultados en gran medida positivos, aumentando su proporción de escuelas de cuatro y cinco estrellas de aproximadamente el 48 por ciento de todas sus escuelas calificadas y no calificadas a casi el 61 por ciento.

“Todavía tenemos espacio para el crecimiento en todas nuestras escuelas, incluidas algunas de nuestras escuelas de alta pobreza”, subrayó Rebecca Feiden, directora de la Autoridad de Escuelas Públicas del Estado. “Pero estamos viendo que muchas de nuestras escuelas de alta pobreza comienzan a demostrar realmente que cuatro y cinco estrellas son alcanzables a pesar de algunos de los desafíos que sus estudiantes traen al aula”.

La autoridad absorbió las antiguas escuelas del Distrito Escolar de Logros en su cartera, incluida Democracy Prep en el Campus Agassi, que posee una escuela secundaria de cinco estrellas y una escuela primaria de dos estrellas. La única otra antigua escuela de logros que fue calificada, Nevada Prep, recibió dos estrellas para su primaria y cinco estrellas para su secundaria.

Mientras tanto, NV Virtual Academy evitó cualquier amenaza inmediata de cierre al aumentar su calificación de secundaria de dos a tres estrellas. NV Virtual Academy ha demandado a la autoridad sobre sus medidas de responsabilidad para la escuela, que requieren que sus secundarias y preparatorias cierren si reciben menos de tres estrellas durante dos años seguidos.

John Lemmo, abogado de la institución, puntualizó que las calificaciones refuerzan la confianza de la escuela.

“Las nuevas calificaciones demuestran que NVVA ha cumplido sus objetivos y expectativas, validan que tanto las preparatorias como las secundarias están funcionando bien, y subrayan que no había base legal o de hecho para que la SPCSA imponga las condiciones ilegales que buscamos atacar desde nuestro contrato”, escribió en un correo electrónico.

Star Rankings in 2019

