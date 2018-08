Estudia el NDOT “La Brecha I-15” entre Flamingo y Sahara en Las Vegas

agosto 20, 2018 - 9:54 am

El trabajo continúa en el Proyecto de Neón del Departamento de Transporte de Nevada en el Interestatal 15 entre el Spaghetti Bowl y la Avenida Sahara el jueves 2 de agosto de 2018. (K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto)

A medida que el número de residentes y visitantes continúa creciendo en Las Vegas, las carreteras están pasando por algunas molestias de crecimiento, particularmente a lo largo de la Interestatal 15.

Se espera que la masiva ampliación de un bdd en el intercambio de autopistas Spaghetti Bowl conocido como Project Neon finalice el próximo verano después de tres años de construcción y atascos en el Centro de Las Vegas.

Luego, el enfoque volverá hacia el sur cuando comience la reconfiguración de 200 millones de dólares del cruce de Tropicana Avenue en el 2021, después de que se espera que los Raiders comiencen su primera temporada en un estadio cercano en Russell Road.

¿Pero qué pasa con esa sección intermedia de la I-15, que va de Flamingo Road a Sahara Avenue?

El Departamento de Transporte de Nevada (NDOT) se encuentra en las primeras etapas de estudio sobre si esa área de la autopista, conocida como la “brecha I-15”, también debería ampliarse como una forma de aliviar el tráfico.

Las autoridades de Las Vegas también sugirieron extender potencialmente Martin Luther King Boulevard hacia el sur hasta Desert Inn Road, destacaron funcionarios del NDOT.

“No va a ser lo más pronto posible ampliar la I-15 en esa sección”, afirmó el director del NDOT, Rudy Malfabon, la semana pasada durante la reunión de la junta de la agencia.

“Queremos darle a la gente un respiro del Proyecto Neon”, indicó Malfabon. “Es aconsejable analizar las alternativas allí, y cuáles son algunos de los puntos clave que están afectando a la I-15”.

El portavoz del NDOT, Tony Illia, mencionó que es demasiado pronto para determinar los costos de construcción y los calendarios para llenar esa “brecha I-15”, pero advirtió que la planificación podría tomar varios años.

Después de todo, el NDOT pasó la mayor parte de dos décadas elaborando conceptos para Project Neon, mientras que la renovación del intercambio de Tropicana se ha discutido desde 2007.

“Toma mucho tiempo lograr que estos proyectos se unan, especialmente cuando estás alterando o cambiando una interestatal designada por el gobierno federal”, agregó Illia. “Hay un cierto protocolo para el diseño y la construcción que el NDOT debe cumplir para poder recibir financiación”.

Pasando por alto Boulder City

Jerry de Las Vegas dijo que ha visto “bastantes camiones” que continúan usando la autopista estadounidense 93 en el centro de Boulder City, pese a la apertura de la Interestatal 11 a principios de este mes.

Se supone que el segmento de la autopista de $318 mdd, conocido como Boulder City Bypass, ayuda a aliviar la congestión y mantener grandes plataformas fuera del área del centro de la ciudad.

“De hecho, tuve algunas conversaciones con algunos camioneros y, sorprendentemente, no saben que existe un nuevo desvío”, informó Jerry. “Una cosa que cada uno de los conductores parecía decir que me impresionó es que la señalización no los guía a la desviación, por lo que toman la ruta que están acostumbrados a conducir a través de Boulder City”.

El problema llevó a los funcionarios del NDOT a colocar un tablero de mensajes dinámico a medida que los automovilistas se acercan a la nueva autopista, informó el portavoz de la agencia, Tony Illia. Mientras tanto, el NDOT está vigilando los patrones de tráfico alrededor de la I-11 y realizará ajustes adicionales si es necesario.

“La autopista recién abierta cumple con todos los criterios actuales de diseño de autopistas interestatales, tal como lo describe el Departamento de Transporte de los EE.UU.”, anunció Illia. “Esta es una carretera interestatal federalmente designada con criterios de diseño muy específicos para materiales, construcción, acceso y señalización, entre otras cosas”.

Revelan los misterios de Elkhorn

Lou de Las Vegas quería saber por qué se pintaron líneas diagonales a lo largo de un tramo de Elkhorn Road, por lo que es una calle de sentido único entre Hualapai Way y Grand Canyon Drive en el valle noroeste. También quería saber por qué Elkhorn pierde un carril de tráfico cerca de Hualapai, y por qué la calle tiene un límite de velocidad de 25 mph.

Margaret Kurtz, una portavoz de la ciudad de Las Vegas, destacó que las líneas diagonales fueron pintadas por el Departamento de Obras Públicas del Condado de Clark como una medida de calma del tráfico que “reduce visualmente” el camino y ralentiza a los conductores.

“Muchos residentes en el área quieren mantener la naturaleza rural y no quieren ver más de un carril en cada dirección en Elkhorn”, comentó Kurtz.

Además, varios factores determinan el límite de velocidad de una calle, pero Kurtz respondió que “nos gusta publicar 25 mph en carreteras con fachada residencial”.

Cuándo ceder

Henry de Las Vegas reportó que necesitaba algunas aclaraciones sobre cuándo es apropiado girar a la izquierda cuando un peatón está cruzando una calle con una mediana elevada.

El soldado Jason Buratczuk de la Nevada Highway Patrol respondió que un conductor puede proceder si el peatón pasa la mediana mientras se aleja del vehículo. Cuando un peatón se acerca al vehículo, entonces el conductor no tiene que ceder hasta que el peatón llegue a la mediana.