Estudiantes de la UNLV piden que se cierre una fraternidad

octubre 12, 2018 - 11:40 am

Un grupo de aproximadamente 20 estudiantes realizó una protesta en el campus de la UNLV el jueves 11 de octubre de 2018, en apoyo del estudiante Alexander Kostan, al centro, quien afirma que fue expulsado de un evento de la fraternidad Kappa Sigma porque es homosexual. Natalie Bruzda, Las Vegas Review-Journal.

Alexander Kostan usaba los mismos shorts negros, playera del mismo color y tacones de gelatina que el sábado por la noche cuando una fraternidad de la UNLV organizaba un evento.

“Uno de los miembros de la hermandad me detuvo de inmediato”, gritó Kostan a través del megáfono el jueves por la tarde durante una protesta en el campus. “Este hombre me dijo que la gente como yo no estábamos permitidos entrar”.

Kostan, y un grupo de otros 20 estudiantes, le pidieron a la universidad que cerrara la fraternidad Kappa Sigma y presentó una lista de varias otras demandas relacionadas con el incidente.

“Creo que la UNLV pudo haber hecho mejor en reprender a esta fraternidad, de inmediato”, señaló Kostan.

Él y otros estudiantes se reunirán con la presidenta en funciones de la UNLV, Marta Meana, el viernes para discutir las demandas. Una portavoz de la universidad mencionó que la reunión, que estaba programada la semana pasada, es para discutir “la diversidad y la inclusión”.

“La UNLV recibió una queja formal hoy y está revisando el asunto”, dijo la portavoz en un comunicado. “Los valores fundamentales de la universidad incluyen tratar a todas las personas con respeto y honrar nuestras diferencias. Sin embargo, reconocemos que no todos practican estos valores”.

Un miembro de la fraternidad Kappa Sigma, Alex Parra, respondió que la organización no permite que los miembros que no pagan asistan a eventos fuera del período de reclutamiento. El evento del sábado, dijo, estaba fuera del período de reclutamiento. Otros miembros de la fraternidad que asistieron a la protesta se negaron a responder a una solicitud de comentarios.

Parra dijo que su fraternidad se ha mantenido “pacífica y no violenta” a pesar de haber sido hostigada en las redes sociales.

“Esta persona continuó amenazando a mi fraternidad de que nos echaran del campus y nos siguieran abusando verbalmente”, indicó Parra.

La protesta del jueves comenzó con el grupo de estudiantes marchando y cantando: “¡Estamos aquí, somos raros y somos fabulosos!”, junto con otra frase que incluía palabras inapropiadas.

Si bien la protesta no se volvió violenta, hubo momentos en que los estudiantes que protestaban les gritaban a miembros de la fraternidad entre la multitud de aproximadamente 200 para que dejaran de reírse.

Kostan también presentó la lista de otras demandas. Los estudiantes le piden a la universidad que requiera una educación integral de diversidad e inclusión para todos los estudiantes. Kostan declaró que esto podría lograrse exigiendo a los estudiantes que tomen un curso de estudios sobre la mujer.

“Sé que mi historia es solo un ejemplo de las muchas historias que hay para personas queer que continúan siendo ignoradas en el campus”, señaló Kostan.

También quieren que Kappa Sigma se disculpe y que la UNLV haga una declaración pública y se disculpe.