Estudiantes de Nevada se manifiestan contra la violencia armada

Decenas de estudiantes se sumaron al movimiento contra la violencia armada escribiendo mensajes sobre pancartas. Miércoles 14 de marzo de 2018 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La estudiante Caitlyn Caruso consideró que la tragedia del 1 de octubre en Las Vegas tuvo una respuesta de unión por parte de la comunidad. Miércoles 14 de marzo de 2018 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Les pido (a los legisladores) que se pongan a pensar en lo que es más importante, siento que están enfocados en algo que quizá no está afectando tanto”: América Reyes-Marcos, estudiante de UNLV. Miércoles 14 de marzo de 2018 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La directora de Battle Born Progress, Annette Magnus, fue una de las oradoras del evento. Miércoles 14 de marzo de 2018 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Cerca de 200 personas se unieron al movimiento #NationalSchoolWalkout en UNLV. Miércoles 14 de marzo de 2018 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Con pancartas, los asistentes protestaron contra la violencia armada. Miércoles 14 de marzo de 2018 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Karl Catarata fue uno de los organizadores de este evento. Miércoles 14 de marzo de 2018 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

A lo largo del tiempo han ocurrido desagradables momentos que han quedado marcados en la memoria de la población estadounidense como lo fue la masacre del 1 de octubre del 2017 en Las Vegas o el atentado en el bar Pulse de Orlando el 12 de julio del 2016. Situaciones que causaron decenas de muertes a causa de la violencia armada.

Sin embargo, la violencia con armas de fuego no solo ha ocurrido en lugares de convivencia social, por desgracia este problema ha alcanzado a distintas instituciones académicas. En Estados Unidos han sucedido más de 50 ataques armados en escuelas; según la historia, la primera fue registrada en Pensilvania en el lejano año de 1764, mientras que la más reciente aconteció el 14 de febrero de 2018 en Florida.

Para protestar contra la violencia armada y contra la inacción de los miembros del Congreso para regular el acceso a las armas de fuego, estudiantes de todo el país participaron en una huelga momentánea, en la que dejaron las aulas de clase y se unieron en las zonas libres de sus respectivos campus para pedir más seguridad y menos armas de fuego.

Uno de estos movimientos ocurrió el 14 de marzo en la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV), donde estudiantes, profesores y representantes de funcionarios públicos tomaron el micrófono para exponer su opinión al respecto ante cientos de estudiantes.

La presidente de la organización estudiantil UndocuNetwork, América Reyes-Marcos, fue una de las participantes y en entrevista con El Tiempo mencionó que, “es importante no solo venir y caminar con la comunidad, hay que salir a votar, si no puedes votar es importante que trates de ayudar de otra manera. Hemos visto en muchos movimientos que es importante que hablemos con representantes y ciudadanos, decirles lo que nos importa para poder hacer el cambio”.

La balacera ocurrida el 1 de octubre en el Strip de Las Vegas fue un tema que no pudieron evitar mencionar los oradores, ya que este hecho ha sido registrado como la matanza realizada con armas de fuego más grande en la historia de Estados Unidos.

“Personalmente sentí lo que pasó aquí en Las Vegas, lo siento diario cuando salgo de casa y mi papá me dice ‘ten cuidado’, ‘si pasa algo mándame un mensaje’, he recibido más mensajes de mis papás ahora. Es algo que nos afecta a todos y desde que pasó aquí pienso que nos va a afectar por el resto de nuestras vidas”, dijo Reyes-Marcos.

Y aunque la tragedia de Las Vegas sucedió durante un concierto y no en una institución académica, el temor y la inseguridad es algo que América ha vivido al acudir a su universidad. “Fue en un concierto, pero yo no me sentí segura al venir a la escuela, todos estábamos en shock, mis papás nos pidieron que nos quedáramos en casa. Es algo que pienso diario, hay que tener cuidado a donde quiera que vayamos”.

Hace un mes, 18 estudiantes perdieron la vida a manos de un joven asesino identificado como Nikolas Cruz, quien irrumpió en la escuela Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, Florida para disparar contra estudiantes y profesores. Este es el suceso más reciente de violencia armada en EE.UU. y uno de los principales motivos para realizar este movimiento nacional que en redes sociales fue etiquetado con el hashtag #NationalSchoolWalkout.

“Saber que haya pasado en una escuela es algo muy desafortunado, no puedo imaginar lo que ellos sienten al regresar a la escuela… Les pido (a los legisladores) que se pongan a pensar en lo que es más importante, siento que están enfocados en algo que quizá no está afectando tanto al país. Son muy estrictos en cosas como inmigración y hacen muy difícil que alguien venga a aquí a vivir, pero no están asegurándose de que su propio país y su propia gente estén seguros”, concluyó Reyes-Marcos.

Además de la entrevistada, los oradores que participaron en esta protesta fueron los estudiantes Karl Catarata y Caitlyn Caruso, además de la instructora de UNLV, Fawn Douglas; la directora de Battle Born Progress, Annette Magnus; el voluntario de la iniciativa por la Pregunta 1 en NV, Matthew DeFalco; entre otros.