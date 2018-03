Estudiantes del Valle de Las Vegas se unen a huelgas en contra de la violencia armada

marzo 14, 2018 - 11:59 am

Los estudiantes de la UNLV, incluidos Karl Catarata, segundo a la izquierda, Tiffany Alm, centro, y Aron Csiki gritan consignas mientras marchan en el campus en Las Vegas el miércoles 14 de marzo de 2018 como parte de una protesta nacional contra la violencia armada. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Los estudiantes de la UNLV se reúnen en una zona de libre expresión en el campus para marchar para protestar por la violencia armada, el miércoles 14 de marzo de 2018. (Natalie Bruzda / Las Vegas Review-Journal)

Los estudiantes de la Academia de Las Vegas en el centro de Las Vegas participan en la huelga nacional para protestar por la violencia armada, el miércoles 14 de marzo de 2018. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Karl Catarata, a la derecha, grita consignas mientras los estudiantes de UNLV se preparan para marchar en su campus de Las Vegas el miércoles 14 de marzo de 2018 como parte de una protesta nacional contra la violencia armada. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Los estudiantes de la UNLV, incluida Emily Bolshazy, derecha, gritan consignas mientras marchan en su campus en Las Vegas el miércoles 14 de marzo de 2018 como parte de una protesta nacional contra la violencia con armas de fuego. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Los estudiantes de UNLV se reúnen después de marchar en su campus de Las Vegas el miércoles 14 de marzo de 2018 como parte de una protesta nacional contra la violencia con armas de fuego. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Los estudiantes de UNLV toman parte en una protesta contra la violencia con armas de fuego, el miércoles 14 de marzo de 2018. (Tara Mack / Las Vegas Review-Journal)

Los estudiantes de UNLV toman parte en una protesta contra la violencia con armas de fuego, el miércoles 14 de marzo de 2018. (Tara Mack / Las Vegas Review-Journal)

Los estudiantes de UNLV toman parte en una protesta contra la violencia con armas de fuego, el miércoles 14 de marzo de 2018. (Tara Mack / Las Vegas Review-Journal)

Mateo Beers habla a los estudiantes en Valley High School en Las Vegas, el miércoles 14 de marzo de 2018. Beers fue uno de los estudiantes que organizó una asamblea para hablar sobre el control de armas en respuesta al tiroteo de Parkland. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Los estudiantes escuchan durante una asamblea en Valley High School en Las Vegas, el miércoles 14 de marzo de 2018. Los estudiantes organizaron una asamblea para hablar sobre el control de armas en respuesta al tiroteo de Parkland. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Los estudiantes escuchan durante una asamblea en Valley High School en Las Vegas, el miércoles 14 de marzo de 2018. Los estudiantes organizaron una asamblea para hablar sobre el control de armas en respuesta al tiroteo de Parkland. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

La razón de Janelle Anderson para marchar era doble.

Una estudiante de último año de 17 años en la Academia de Las Vegas, le preocupa la seguridad escolar a raíz del tiroteo del mes pasado en una escuela secundaria en Parkland, Florida, que dejó 17 muertos. Pero, también le preocupa la violencia armada cotidiana. El primo mayor de Anderson, Dylan Ray Martin, de 20 años, fue asesinado a tiros a finales de febrero en la zona desértica al este de Las Vegas.

“Era mi primo, pero era más como un hermano para mí”, afirmó afuera de la escuela durante una huelga el miércoles, vistiendo una camiseta azul con el nombre de Dylan en ella. “No fue un tiroteo masivo público, pero aún así, murió por una arma”.

En todo el condado de Clark, los estudiantes de más de una docena de escuelas pidieron cambios a través de paros, bloqueos y otras presentaciones. Los eventos de las 10 a.m. ocurrieron en todo el país al primer mes del tiroteo en Parkland.

Algunos eventos duraron 17 minutos, un minuto para marcar a cada una de las víctimas, pero otros fueron eventos más largos con oradores y presentaciones.

El número total de observancias escolares locales no estuvo inmediatamente claro, pero las huelgas ocurrieron en las escuelas secundarias Clark, Desert Oasis, Mojave, Silverado y Valley y las academias CTA de Las Vegas y West. No se supo de inmediato si las protestas que no fueron sancionadas por los administradores de las escuelas se estaban llevando a cabo en otras.

El Distrito Escolar del Condado de Clark inicialmente se opuso a las huelgas, advirtiendo que los estudiantes podrían enfrentar consecuencias si participaban. Pero los funcionarios más tarde suavizaron esa postura, señalando en un mensaje a los padres que es aceptable que los estudiantes participen en actividades que permanecen en los campus y que los administradores los aprueben de antemano.

El capitán de la policía del distrito escolar del condado de Clark: Ken Young, agregó que “nada importante” ocurrió en ninguna de las protestas.

Las armas no son la respuesta

En la Academia de Las Vegas, los estudiantes y al menos un maestro salieron de la escuela, sosteniendo carteles y cantando “protejan a los niños, no armas de fuego” y “que la NRA se mantenga alejada”.

Fran Curcio: una maestra de inglés de 45 años, llevaba un letrero que decía “Ármenme con trabajadores sociales”.

“El problema es más grande que la NRA y las armas, se trata de salud mental”, detalló. Curcio dijo que se opone a estar armada con una pistola como maestra.

En la Escuela Valley High, las “huelgas” consistieron en dos eventos separados: con cientos de alumnos de 9º a 11º en el gimnasio de la escuela y con adultos mayores en el teatro.

La directora, Ramona Esparza, abrió el evento mencionando que los maestros se preocupen por los estudiantes y destacó a los dos estudiantes que organizaron este evento.

Los estudiantes Mateo Beers y Kai Catarata, luego dirigieron las presentaciones que incluyeron que la mitad de los estudiantes en el gimnasio se sentaran para representar a las víctimas de la violencia con armas escolares.

“Un arma no importa más que vidas tomadas. Una pistola no importa más que tú”, señalaron.

En la Universidad de Nevada, Las Vegas, los estudiantes se reunieron en el anfiteatro de ex alumnos antes de marchar a la zona de libre expresión del campus. En el camino, corearon “¡Dime cómo es la democracia, así es como se ve la democracia!” Y “Oye, hola, ho, ho, la violencia armada tiene que irse”.

Una serie de oradores se dirigieron a la reunión, entre ellos la miembro de la facultad Fawn Douglas: Micajah Daniels, presidenta del capítulo del campus de “Black Lives Matter” y Annette Magnus: directora ejecutiva de “Battle Born Progress”, una organización sin fines de lucro progresista.

“Por primera vez en mucho tiempo, siento que estamos progresando en este tema”, declaró Magnus a los estudiantes. “… La presión que están exudando es exactamente lo que necesitamos”.

Seguridad del Campus

Los oradores también comentaron sobre la necesidad de ayudar a que los campus sean más seguros físicamente. Ubicada en el centro de la ciudad, la Academia de Las Vegas no cuenta con cercas perimetrales del director Scott Walker. Eso significa que los vagabundos y las personas sin hogar a menudo terminan en el campus.

En su mayor parte, son inofensivos y se van cuando se lo piden, destacó. Pero es una preocupación de seguridad que tiene.

También es uno de los estudiantes que tienen. Julia Dreitzer, una estudiante de último año de 18 años, dijo que las personas al azar en el campus nunca le molestaron realmente hasta el mes pasado.

“Nunca se me ocurrió que podría ser un tirador activo”, comentó, llevando un cartel dirigido a los miembros de la NRA que decía “Te sobreviviremos”.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelva más tarde a consultar las actualizaciones.

Contacte a Amelia Pak-Harvey al apak-harvey@reviewjournal.com o al 702-383-4630. Siga a @ameliapakharvey en Twitter. Contacte a Meghin Delaney al mdelaney@reviewjournal.com o al 702-383-0281. Siga a @MeghinDelaney en Twitter. Contacte a Natalie Bruzda al nbruzda@reviewjournal.com o al 702-477-3897. Siga a @NatalieBruzda en Twitter. El escritor del Review-Journal: Blake Apgar contribuyó a este informe.