Estudiantes hispanos motivados

El profesor y concejal de NLV, Isaac Barrón, ha sido uno de los mentores de este grupo estudiantil por 18 años. Martes 15 de mayo de 2018 en preparatoria Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El grupo de Mariachi de Rancho HS se encargó de amenizar la celebración. Martes 15 de mayo de 2018 en preparatoria Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Jocelyn Vázquez compartió que usará su beca para iniciar sus estudios como paramédico. Martes 15 de mayo de 2018 en preparatoria Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Estoy muy feliz porque me da la oportunidad de seguir mi educación y mis sueños”: Erica Bonilla, estudiante de Rancho HS. Martes 15 de mayo de 2018 en preparatoria Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Desde hace 18 años la Unión de Estudiantes Hispanos (HSU, por sus siglas en inglés) de la escuela preparatoria Rancho ha otorgado becas a alumnos destacados que han participado activamente dentro de la organización estudiantil, la cual tiene como objetivo trabajar en favor de dicha institución académica y de su comunidad.

“Cada año tenemos este evento. El grupo hace servicios comunitarios y actividades escolares, esto es para reconocer todo el trabajo que han hecho durante el año. Estamos reconociendo que se están graduando casi 50 miembros de nuestro grupo”, comentó a El Tiempo, el profesor Isaac Barrón.

Este año HSU otorgó 5,500 dólares en becas, repartidas entre ocho de sus estudiantes de último grado, los cuales fueron elegidos por un comité de maestros tras revisar las solicitudes de cada alumno. Los requisitos para la selección fue de acuerdo a los logros que el interesado haya tenido con esta organización estudiantil y su rendimiento académico.

“Nos da mucho gusto que hemos podido dar aunque sea algo pequeño para que los alumnos empiecen su carrera”, dijo el profesor Barrón.

El maestro de la preparatoria Rancho agregó que “las becas se otorgan gracias a los ingresos recaudados en la realización de eventos que HSU tiene durante todo el ciclo escolar, además de donaciones de miembros de la comunidad, tal como lo hizo este año la oficina del congresista Rubén Kihuen.”

En conversación con El Tiempo, la presidente de HSU, Jocelyn Vázquez, confesó que al iniciar su participación con este grupo sentía nervios debido a la gran cantidad de alumnos; sin embargo, el percatarse de la intención de ayudar de cada integrante fue una motivación para continuar acudiendo a las actividades hasta ocupar el principal cargo y destacar académicamente para obtener una de las ocho becas.

“Estoy muy orgullosa, la verdad no creía que la iba a obtener, siempre ha sido difícil para mí conseguir cosas, pero ser presidente de HSU ha sido mi más grande logro… No tengo nada de dinero para ir a la universidad, voy a ir a CSN (Colegio del Sur de Nevada) y voy a estudiar para ser paramédico, en eso voy a usar la beca. Sé que es muy difícil pero de verdad es lo que quiero hacer, si fuera fácil todos lo harían. La satisfacción de ayudar a la gente es algo bueno”, expresó Vázquez, estudiante de 18 años de edad.

Otra de las estudiantes seleccionadas fue Erica Bonilla de 17 años de edad, quien se mostró feliz al considerar que este apoyo económico sumará a sus esfuerzos por ingresar a la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV) en el próximo ciclo escolar.

“Estoy muy feliz porque me da la oportunidad de seguir mi educación y mis sueños de en el futuro ser una maestra, estoy muy agradecida con eso. Esto me ayuda para ir a la universidad y pagar lo que no puedo costear… Es algo importante seguir con la educación y tomar oportunidades así, porque no sabes el resultado que pueda salir de eso”, dijo Bonilla.