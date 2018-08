Estudiantes Unidos por Charlottesville se solidarizó con la iniciativa nacional para honrar la memoria de Heather Heyer y manifestarse contra el odio racial. Jueves 9 de agosto en la estatua de MLK. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Dulce Valencia es organizadora de Nevada Student Power. Jueves 9 de agosto en la estatua de MLK. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Otistine Brown –izquierda- y Seth Morrison participaron de la manifestación solidaria. Jueves 9 de agosto en la estatua de MLK. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El 12 de agosto de 2018 marcó el primer aniversario de un mitin, organizado por supremacistas anglosajones en la Universidad de Virginia, donde aproximadamente 300 individuos marcharon por los alrededores y rodearon a un grupo de estudiantes y miembros de la comunidad, en la estatua de Thomas Jefferson, en la Plaza Norte de la Rotonda.

En esta ciudad, la bandera ondeó a media asta en el edificio que alberga las instalaciones de El Tiempo, un gesto solidario con el movimiento pacifista, en contra del odio racial y, lo más importante, en memoria de Heather Heyer, quien fue atropellada por un extremista en esa fatídica jornada, acaecida en agosto de 2017.

Los estudiantes de Charlottesville pidieron, a las comunidades de todo el país, que enviaran fotografías en solidaridad con su organización, contra el odio de algunas personas y la supremacía blanca.

En Las Vegas, estudiantes y activistas se encontraron en la estatua de MLK, que se localiza en el 1344 W. Carey Ave, para mostrarles a los demás organizadores en Charlottesville que Nevada se encuentra con ellos y que está en contra de la violencia y el odio.

“Lo sucedido en Virginia le puede pasar a cualquiera, sin importar condición social, preferencia sexual o nacionalidad, es un problema de odio. Es muy importante la solidaridad. Yo me mudé a esta ciudad de Washington, D.C. hace un par de años y tengo amigos que estuvieron presentes en el sitio de la tragedia, al ver la participación de estudiantes y gente de todas nacionalidades aquí, me causa mucha alegría y satisfacción”, comentó en su oportunidad Seth Morrison, miembro de la organización Jewish Voice for Peace.

Por su parte Dulce Valencia, organizadora del reciente grupo Nevada Student Power externó a El Tiempo que “la idea de hacer esto tiene su origen en la petición que el grupo de estudiantes de Virginia (que estuvieron en medio del ataque) realizaron, para que actos barbáricos como ese no se vuelvan a repetir, que el diálogo sea la mejor manera de saldar nuestras diferencias”.

Dicha organización aglutina a los estudiantes de nivel superior en Nevada, forma parte de PLAN y entre otras cosas, promueven el voto como una de las herramientas más sólidas para propiciar cambios.

“En los próximos días vamos a estar registrando gente para votar, en estas elecciones es muy importante que la voz de los estudiantes sea escuchada. Es fundamental que los jóvenes se involucren en la política, porque de nosotros será el futuro, nosotros enfrentaremos los problemas que se avecinan”, terminó diciendo Valencia.