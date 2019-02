ESTUDIO DE LAS PREPOSICIONES DE O

OF de

Made of steel / Hecho de acero

East of London / Al este de Londres

He is proud of her daughter / Está orgulloso de su hija

(*) Cuidado con el genitivo sajón (posesivo)

El Bar de Pedro = Peter’s Bar ( y no The bar of Peter)

OFF de, fuera de, sale de

Indica lugar o circunstancia

She fell of the ladder / Se cayó de la escalera

A street off the main place / Una calle que sale de la plaza principal

ON, (equivalente a UPON, que es menos usual) sobre, encima de, el (fechas)

Puede indicar lugar, tiempo o circunstancia. Se usa para expresar:

a.) Contacto directo (un objeto descansa sobre otro):

My hat is on the table / Mi sombrero está sobre la mesa

b.) Un día (como fecha):

We will see you on Saturday / Te veremos el sábado.

c.) Causa, fin

I’m here on business / Estoy aquí por negocios

d.) Argumento, tema:

To lecture on Shakespeare / Dar clases sobre Shakespeare

e.) Posición

This room looks out on Sesame Street / Esta habitación da a la calle Sesamo

OUTSIDE fuera de

Indica lugar

Outside the prison walls / Fuera de los muros de la prisión

OVER sobre, por encima de

Puede indicar lugar, tiempo o circunstancia. Se usa para expresar:

a.) Contacto indirecto (un objeto a cierta distancia por encima del otro):

We flew over New York / Volamos sobre Nueva York

b.) Contacto total (un objeto sobre otro cubriéndolo).

Put a cloth over the table / Pon un mantel sobre la mesa

c.) De un lado a otro

A bridge over the River Kwai / Un puente sobre el Río Kwai

d.) Durante, mientras

We’ll discuss it over dinner / Lo discutiremos durante la cena

e.) Con números, edades, dinero y tiempo

He’s over 30 / Tiene más de 30 años