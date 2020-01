EE.UU. enviará más tropas al Medio Oriente tras el asesinato de un general de Irán

BAGHDAD — Irán prometió “una dura represalia” por un ataque aéreo estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad que mató a un alto general iraní que había sido el arquitecto de sus intervenciones por todo el Medio Oriente, y Estados Unidos anunció el viernes que iba a enviar más tropas a la región a medida que aumentaban las tensiones tras el asesinato selectivo.

El asesinato del general Qassem Soleimani, el jefe de la fuerza de élite iraní Quds Force, marca un importante conflicto potencial en el enfrentamiento entre Washington e Irán, que ha ido de una crisis a otra desde que el presidente Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear de 2015 e impuso sanciones paralizantes.

Estados Unidos declaró que enviaría casi tres mil tropas más del ejército al Oriente Medio e instó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar Irak “inmediatamente” después del ataque aéreo de la madrugada en el aeropuerto internacional de Bagdad que, según la televisión estatal de Irán, mató a Soleimani y a otras nueve personas. El Departamento de Estado declaró que la embajada en Bagdad, que fue atacada por milicianos apoyados por Irán y sus partidarios a principios de esta semana, está cerrada y todos los servicios consulares han sido suspendidos.

Alrededor de cinco mil 200 tropas estadounidenses están instaladas en Irak para entrenar a las fuerzas iraquíes y ayudar en la lucha contra los militantes del grupo del Estado Islámico. Las embajadas de Estados Unidos también emitieron una alerta de seguridad para los estadounidenses en el Líbano, Bahrein, Kuwait y Nigeria.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió que “una dura represalia está esperando” a Estados Unidos después del ataque aéreo, y llamó a Soleimani “la cara internacional de la resistencia”. Jamenei declaró tres días de luto público y nombró al general de división Esmail Ghaani, adjunto de Soleimani, para que lo reemplazara como jefe de la Quds Force.

“Crimen atroz”

El presidente iraní, Hassan Rouhani, calificó la matanza como un “crimen atroz” y prometió que su país “se vengaría”. Irán convocó dos veces al enviado suizo, la primera vez para entregar una carta para que la pasara a Estados Unidos.

Miles de fieles de la capital iraní, Teherán, salieron a las calles después de las oraciones musulmanas del viernes para condenar la matanza, agitando carteles de Soleimani y cantando “Muerte a la engañosa América”.

El ataque selectivo, y cualquier represalia de Irán, podría encender un conflicto que engulle toda la región, poniendo en peligro las tropas estadounidenses en Irak, Siria y más allá. En las últimas dos décadas, Soleimani ha reunido una red de aliados fuertemente armados que se extiende hasta el sur del Líbano, a las puertas de Israel.

Sin embargo, el ataque puede servir de disuasión para que Irán y sus aliados retrasen o restrinjan cualquier respuesta potencial. Los precios del petróleo aumentaron con las noticias del ataque aéreo y los mercados se mezclaron.

La matanza prometió tensar aún más las relaciones con el gobierno de Irak, que es aliado tanto de Washington como de Teherán y que ha estado profundamente preocupado por convertirse en un campo de batalla en su rivalidad. Los políticos iraquíes cercanos a Irán pidieron que el país ordenara la salida de las tropas estadounidenses.

El Departamento de Defensa declaró que mató a Soleimani, de 62 años, porque “estaba desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidense en Irak y en toda la región”. También acusó a Soleimani de aprobar las violentas protestas orquestadas en la embajada estadounidense en Bagdad.

La huelga, en una carretera de acceso cerca del aeropuerto de Bagdad, fue llevada a cabo el viernes por un drone estadounidense, según un funcionario de Estados Unidos.

10 muertos en el ataque aéreo

Soleimani acababa de desembarcar de un avión procedente de Siria o del Líbano, según un alto funcionario de seguridad iraquí. La explosión hizo pedazos su cuerpo junto con el de Abu Mahdi al-Muhandis, subcomandante de las milicias apoyadas por Irán en Irak conocidas como Fuerzas de Movilización Popular. Un político de alto rango reportó que el cuerpo de Soleimani fue identificado por el anillo que llevaba puesto. La televisión estatal iraní expuso el viernes que 10 personas murieron en el ataque aéreo, incluyendo cinco miembros de la Guardia Revolucionaria y el yerno de Soleimani, a quienes no identificó.

Los funcionarios hablaron con la condición de mantener el anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los periodistas.

El ataque se produce al comienzo de un año en el que Trump se enfrenta a un juicio en el Senado tras su destitución por el Congreso y a una campaña de reelección. Marca un potencial punto de inflexión en Oriente Medio y representa un cambio drástico para la política estadounidense hacia Irán después de meses de tensiones.

Las tensiones tienen su origen en la decisión de Trump en mayo de 2018 de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales, alcanzado bajo su predecesor, Barack Obama.

Desde entonces, Teherán derribó un drone de vigilancia militar estadounidense e incautó petroleros. Estados Unidos también culpa a Irán por otros ataques contra buques cisterna y por el ataque de septiembre a la industria petrolera de Arabia Saudita que redujo temporalmente su producción a la mitad.

Los partidarios del ataque del viernes indicaron que se restauró el poder de disuasión de Estados Unidos contra Irán, y los aliados de Trump se apresuraron a elogiar la acción. “Al gobierno iraní: si quieren más, obtendrán más”, escribió el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham.

“Espero que éste sea el primer paso para el cambio de régimen en Teherán”, escribió en un tuit el ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton.

Otros, incluyendo a los aspirantes demócratas a la Casa Blanca, criticaron la orden de Trump. El candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo que Trump había “arrojado un cartucho de dinamita a un polvorín”, alegando que podría dejar a Estados Unidos “al borde de un gran conflicto en todo el Medio Oriente”.

Trump, quien está de vacaciones en su club privado en Palm Beach, Florida, escribió en un tuit del viernes que el ataque aéreo fue ordenado porque Soleimani estaba “conspirando para matar” a muchos estadounidenses. “¡Debió haber sido eliminado hace muchos años!”, tuiteó.

….of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020