¡Evite ser arrestado!

En los últimos meses han trascendido casos donde algunos conductores han sido arrestados por no pagar sus infracciones de tránsito/tráfico, esta situación se puede complicar si el infractor es una persona indocumentada, ya que no cumplir con esta responsabilidad le puede llevar hasta la cárcel y posteriormente ser sometido a una posible deportación.

La oficial Alejandra Zambrano, portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, durante una entrevista exclusiva con El Tiempo realizada en la sede principal de LVMPD, el jueves 25 de julio de 2019. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Sin embargo, es importante clarificar este tema para evitar confusiones. En realidad, una multa por infringir alguna norma vial NO es el motivo por el cual una persona indocumentada podría ser deportada, la razón de que esto suceda es no pagar dicha infracción o no presentarse ante la corte para apelar su caso, ya que esto se considera una violación a la ley.

“Cuando una persona ha sido contactada por una infracción, queremos avisarle a la comunidad que deben cooperar con la policía, muestren su licencia, registro y seguro de vehículo. El oficial le va a decir el motivo por el cual lo paró, cuando reciba esa multa asegúrese de entender los cargos y de ir a la corte el día especificado en la parte inferior de la infracción”, comentó la oficial Alejandra Zambrano, portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés).

En la infracción recibida, el conductor puede encontrar la información, dirección y teléfono de la corte de la jurisdicción correspondiente. La oficial Zambrano fue enfática en recordarle a la comunidad que si una persona es parada por la policía es debido a una infracción determinada y no por algún otro motivo como “la apariencia física del conductor”.

“Obviamente para nosotros es importante que la comunidad sepa que los oficiales se identifican ellos mismos con su nombre, tienen una cámara localizada en los lentes o el hombro que registra la infracción. Si la persona piensa que sus derechos han sido violados, siendo ciudadanos o no, pueden llamar al supervisor de este oficial para que sea investigado”, sentenció Zambrano.

La portavoz de LVMPD aseguró que los oficiales también están expuestos a recibir las mismas multas que la comunidad en caso de conducir de manera indebida o después de ser encontrado culpable de cometer alguna irregularidad.

Es importante mencionar que si una persona no está de acuerdo con la infracción recibida “tiene la opción de ir con un juez y explicarle su caso, no importa si es ciudadano o no. Vayan a la corte en el tiempo indicado, porque si no lo hacen van a tener una orden de arresto y van a ir a la cárcel la próxima vez que tengan contacto con la policía”, agregó la oficial.

Tras recibir la multa, el infractor tendrá que acudir a la corte el día que se le indique, o pagar su multa antes de la fecha límite. Regularmente el tiempo es de seis a ocho semanas a partir de la fecha de expedición de la infracción. Una vez más, no cumplir con este requerimiento generaría una orden de arresto.

“La orden de arresto no es puesta por la policía, es indicada por un juez de una corte, si esta persona no cumple, el juez le va a poner la orden de arresto. Nosotros tenemos que cumplir con las órdenes de arresto y llevar a la persona a la cárcel”, mencionó Zambrano.

Estas leyes son necesarias para tratar de evitar accidentes vehiculares, los cuales pueden ser fatales, por tal motivo se exhorta la comunidad a conducir con precaución y en caso de recibir una multa –lo cual puede ser común- “si una persona no puede pagar, hay ciertas cosas que puede hacer, va necesitar más información a través de la corte. Por favor cumpla con su deber”, recomendó la oficial.

En el Sur de Nevada las infracciones pueden ser costosas, sin embargo, no tener dinero para pagarla no debe ser un pretexto para no cumplir con la ley. Una prueba de ello es que las cortes tienen distintos programas, por ejemplo, la Corte Municipal de Las Vegas cuenta con el Programa de Trabajo/Servicio Comunitario.

Para participar en este programa, la persona infraccionada debe explicar sus motivos que le impiden pagar su multa, posteriormente es canalizado a una oficina que le ayudará con el llenado de ciertos formularios.

Desde abril de 2017, El Tiempo informó que mediante este programa se especifica por escrito que el infractor se compromete a pagar su multa mediante trabajo comunitario, recibiendo una retribución de $8.25 por hora, cifra que se acumulará hasta que haya saldado su deuda.

Si una persona –sin importar su estatus migratorio- no tiene dinero para pagar su multa, este programa le ayudará a cumplir con la ley y evitar un arresto que puede tener consecuencias más graves. Para obtener más información, el interesado debe comunicarse con la corte encargada de su infracción.

Por otra parte, el abogado Eric Palacios recomienda acudir con un especialista legal que le ayude a solucionar su infracción. Con ello evitará tener puntos negativos en su licencia, ya que al acumular 12 puntos en un año perderá el privilegio de conducir durante seis meses. También podría evitar tener una marca negativa en su record de manejo y ver un aumento en su póliza de seguro de carro.

Es importante respetar y cumplir la ley.

