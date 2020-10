¡Evite ser desalojado de su vivienda!

En esta foto de archivo, un carro forma parte de una caravana donde decenas de personas se unieron a Make The Road Nevada para manifestarse a favor de las comunidades afectadas por la crisis de COVID-19. Viernes 22 de mayo de 2020 en las inmediaciones de la oficina de PLAN. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Make The Road Nevada convocó a tres especialistas a un evento virtual para informar a la comunidad sobre sus derechos y recursos ante el fin de la moratoria de desalojos en Nevada. [Captura de video]

Ha llegado a su fin la moratoria del Gobierno de Nevada que indicaba que eran ilegales los desalojos de vivienda durante la pandemia de COVID-19, situación que afecta a miles de personas en el “Estado de Plata”. Por tal motivo, la organización Make The Road Nevada llevó a cabo un seminario virtual para informar a la comunidad hispana sobre sus derechos y recursos disponibles.

La sesión informativa aconteció el jueves 15 de octubre y contó con la participación de Ivonne Almaraz (Silver State Fair Housing Council), Ela García (Nevada Partners) y el abogado Christopher Storke (Legal Aid Center), además de Felipe Silva, organizador de Make The Road Nevada.

“Terminó la moratoria en Nevada, ahora un dueño de una propiedad te puede dar una notificación de siete días para pagar. Hay un programa de mediación, cuando recibes una notificación va a ser necesario pedirle a la corte que quieres entrar a este programa. Tenemos diferentes respuestas para inquilinos”, comentó el abogado Storke.

Muchas personas de todo el país no pudieron pagar sus rentas o hipotecas debido a la pérdida de sus empleos causados por la pandemia. El abogado recordó que el 8 de agosto el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que indicaba a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) considerar una moratoria para evitar desalojos.

“El 1 de septiembre, el CDC hizo una orden de agencia diciendo que van a parar los desalojos hasta el 31 de diciembre. Hay ciertos requisitos que son necesarios”, dijo el abogado Storke.

La orden del CDC fue implementada para detener la propagación de COVID-19, ya que si una persona se queda en la calle o acude a un centro para indigentes, aumenta considerablemente el riesgo de contraer esta enfermedad.

“Hay diferentes cosas que se deben ver, alguien que no te puede desalojar son las corporaciones, compañías y gerentes de propiedad. No incluye hotel o cualquier lugar en que te quedes como huésped. Una persona cubierta va a ser un inquilino que le da al dueño una declaración, significa que le dices que si no es correcto va a tener repercusiones legales. Tienes que decir que estás haciendo esfuerzos para obtener asistencia del gobierno para la renta, decir que no puedes pagar la renta por perder el trabajo o falta de ingresos, o pagar demasiado en otros costos (como gastos médicos), explicó el abogado Storke.

La declaración escrita debe especificar que la persona afectada está haciendo sus mejores esfuerzos por pagar la renta, incluso dejando de lado algunos gastos personales. También se debe indicar que con el desalojo, dicha persona se quedaría en la calle o tendría que acudir a un lugar con mucha gente, tal como un centro para desamparados.

“Los inquilinos no cubiertos bajo la moratoria del CDC son cualquiera que no dio una declaración al dueño, gente que no puede firmar la declaración por razones no cubiertas por los requisitos, gente que se queda en un hotel o motel”, acotó el abogado Storke.

Durante su intervención, la representante de Silver State Fair Housing Council, Ivonne Almaraz, mencionó que la Ley de Equidad de Vivienda ayuda a los habitantes de Nevada a establecer quejas en caso de considerar ser discriminados por su arrendatario.

La Ley de Equidad de Vivienda, es una ley federal que indica que es ilegal discriminar en la provisión de vivienda y servicios relacionados con la vivienda basándose en: raza, color, religión, origen nacional, sexo/género, estatus familiar, discapacidad/incapacidad. En Nevada también incluye la ascendencia, orientación sexual, identidad/expresión de género.

“Si siente que ha sido discriminado de su vivienda por una de estas clases protegidas, usted puede poner una queja. Hemos estado viendo muchas quejas de discriminación basadas en estos tipos, hemos visto a personas desalojadas… Cuando hablamos de estatus familiar, esto tiene que ver con personas que tienen hijos menores de 18 años, hemos visto muchas quejas basándose en esto”, dijo Almaraz y agregó que esta clase tiene que ver cuando no dejan jugar a los niños o ciertas reglas dentro de los fraccionamientos (asociaciones).

Las actividades sujetas a la Ley de Equidad de Vivienda son: alquilar, ventas inmobiliarias, préstamos hipotecarios, avalúo de vivienda, seguro de vivienda, publicidad y coerción (intimidación, amenazas interferir). Estas al momento de llevar a cabo las transacciones.

La viviendas cubiertas bajo esta ley son: casas, apartamentos, estacionamientos para casas móviles, condominios, cooperativas, multipropiedad, casas de verano, propiedad vacante para desarrollo residencial, dormitorios universitarios, pensiones, hoteles residenciales, refugios para desamparados y “group homes”.

Una actividad discriminatoria puede ser cuando el propietario se rehúsa a vender o negociar, cuando establecer diferentes términos, condiciones o privilegios en el contrato, o cuando se mal interpreta la disponibilidad.

Los propietarios que incurran en una falta dentro de la Ley de Equidad de Vivienda pueden recibir una sanción civil o penal.

Para más información, llame a Make The Road Nevada al (702) 907-1560. Es importante mencionar que esta organización ofrece ayuda en español y sin costo para toda la comunidad.

