Ciertas campañas de recaudación de fondos por internet podrían ser ilegítimas.

Evite ser víctima de fraude por internet.

Miriam Hickerson, la intercesora de Asuntos al Consumidor de Nevada. | Foto El Tiempo.

Actualmente el internet es una herramienta importante para información, entretenimiento e interacción con otras personas, sin embargo, también puede ser el medio para que una personas sea víctima de fraude.

Es común ver distintas páginas de internet dedicadas a crear campaña para recaudar fondos para causas específicas, las cuales pueden ser verídicas, pero en otros casos pueden ser totalmente fraudulentas. Con el objetivo de informar adecuadamente a la comunidad sobre lo que deben saber antes de donar dinero, El Tiempo se comunicó con la intercesora de Asuntos al Consumidor de Nevada, Miriam Hickerson, quien explicó que la mejor prevención es estar bien informados.

“El consumidor debe estar informado para saber si es legítimo. Lo más importante en cualquier transacción que haga una persona, lejos de las consecuencias, es la legitimidad. La plataforma digital ha sido una herramienta para personas sin escrúpulos, por medio de las redes sociales pueden fácilmente alcanzar a víctimas y quitarles su dinero por $1 dólar o $10 dólares, no importa el monto, lo que importa es que no es legítimo”, mencionó Hickerson.

Tomando como ejemplo a la plataforma Go Fund Me, la cual es establecida para que una persona pueda otorgar una donación económica a cierta causa, es un caso donde en muchas ocasiones el donante no sabe realmente a dónde va a ir su dinero.

Es importante especificar que este artículo no se centra en plataformas digitales como la que se ha mencionado, pero sí en las campañas que se crean dentro de la misma.

“Como oficina estatal de Asuntos al Consumidor nos queda resaltar que estamos trabajando duramente en la lucha contra el fraude, sin embargo, el consumidor debe informarse y tomar una decisión. Si usted quiere donar a una causa pero no sabe cuál es el nombre o a dónde va ese dinero puede ser un riesgo muy alto de fraude.

En esta situación debe asegurarse que la campaña a la que va a donar es legítima, ¿cómo hacer esto?, en la plataforma digital hay un organizador (quien crea la campaña), se le sugiere al consumidor contactar al organizador y hacer preguntas: ¿Para qué es el dinero?, ¿quién va a cobrar el dinero?, ¿cómo le van a dar el dinero a esa causa?”, informó Hickerson.

La intercesora de Asuntos al Consumidor añadió que si el organizador no responde inmediatamente a estas preguntas o si el consumidor no está de acuerdo con las respuestas, es recomendable hacer un reporte dentro de la plataforma digital correspondiente y especificar que sospecha de una situación de fraude. También se puede reportar el caso ante la oficina de Asuntos al Consumidor de Nevada.

“Ya se volvió una plataforma de cooperación al mundo en general y es donde la gente se confunde. La gente (creadores de campañas) a veces está buscando solo su beneficio personal, no comunitario, no es sin fines de lucro; cuando es un beneficio privado ya no es un beneficio comunitario. Se están aprovechando de la situación en ciertas formas”, aseveró Hickerson.

También existen ciertas organizaciones que se identifican como ‘no lucrativas’, las cuales pueden pedir donaciones ya sea por internet o físicamente. En estos casos Miriam Hickerson recomienda al consumidor solicitarle a la organización la Forma 990, la cual es expedida por la Secretaría de Estado.

“Se la puede pedir a la organización para saber si realmente es sin fines de lucro. Muchas veces las organizaciones dan cierto número pero solo están registradas bajo ciertas características”, explicó la intercesora de Asuntos al Consumidor.

Con el objetivo de seguir combatiendo contra el fraude, desde hace tiempo se ha difundido la campaña ‘Se tu propio defensor’, la cual tiene como objetivo informar a la comunidad sobre sus derechos y obligaciones como consumidor.

“Es la campaña que recuerda que los consumidores tienen derechos y obligaciones, si usted cumple con estas obligaciones puede llegar a recuperar lo perdido si fue víctima de fraude. Debe estar informado para poder estar protegido. Damos talleres cada mes en diferentes locaciones”.

Para más información visite: www.business.nv.gov

Para reportar alguna posible situación de fraude envíe un correo electrónico a: mhickerson@business.nv.gov