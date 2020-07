Ex-entrenador de gimnasia de EE.UU., un “depredador” de chicas en Las Vegas, afirma informe

El ex entrenador de gimnasia de Estados Unidos, Terry Gray, es descrito como un entrenador abusivo física y mentalmente que tocó inapropiadamente al menos a seis chicas en Las Vegas.

Ex entrenador de gimnasia acusado de abusar de las atletas. (Las Vegas Review-Journal)

x Ex entrenador de gimnasia acusado de abusar de las atletas. (Las Vegas Review-Journal)

julio 24, 2020 - 9:38 am

Terry Gray (LVMPD).

En un informe de arresto publicado el jueves, el ex entrenador de gimnasia de Estados Unidos, Terry Gray, fue descrito como un entrenador abusivo física y mentalmente que tocó inapropiadamente al menos a seis chicas en Las Vegas.

“Terry estaba a cargo, Terry daba las órdenes, nadie lo interrogaba”, le dijo un ex entrenador a la policía que trabajaba con Gray en Brown’s Gymnastics ubicado en 5277 Cameron Street, el gimnasio de Las Vegas donde seis de las ex atletas de Gray afirmaron haber sido abusadas por el hombre de ahora 52 años.

Agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) arrestaron a Gray el 10 de julio después de una investigación de un año sobre el entrenador, que fue suspendido por USA Gymnastics en octubre. También hubo acusaciones de conducta sexual contra Gray en Ohio y el sur de California, según su informe de arresto.

Gray ha sido acusado de 14 cargos de delito grave de lascivia con menores de 14 años, según registros del Tribunal de Justicia de Las Vegas. Inicialmente fue fichado en el Centro de Detención del Condado Clark sin fianza, pero su fianza se restableció a 50 mil dólares el 13 de julio y fue liberado poco después.

Comportamiento “cuestionable”

El informe del arresto de casi 70 páginas detalla entrevistas con padres, ex entrenadores y acusadores. Las ex gimnastas, algunas ahora jóvenes adultas cursando la universidad, mencionaron que Gray las “acicalaba”.

Según el informe, Gray masajeaba la parte superior de los muslos de las chicas delante de las atletas y entrenadores, a veces bajándoles los leotardos. Besaba a las chicas en la cara y la mejilla, y ocasionalmente en la boca. Cuando veía a las chicas practicando paradas de manos o balanceándose en las barras, iba a tocarlas de manera inapropiada, lo que varios entrenadores dijeron que no era normal.

Una de las ex gimnastas le notificó a la policía que “todo lo que Terry hacía era ‘cuestionable’”.

El informe también detalló las acusaciones de que Gray usaba sus dientes para “mordisquear” las orejas de las chicas. Una ex-atleta dijo que Gray le envió una foto sin playera.

También abofeteaba frecuentemente los traseros de las chicas, según el informe.

“Creo que es por eso que Terry Gray es famoso”, mencionó una gimnasta cuando se le preguntó sobre las acusaciones de que Gray abofeteaba los traseros de las chicas.

En entrevistas con la policía, las ex atletas describieron el entrenamiento de Gray como emocionalmente abusivo. Pesaba a las chicas, algunas de tan solo 10 años, varias veces a la semana. Llamaba a algunas “gordas” y las hacía correr si pesaban demasiado.

Varias gimnastas dijeron que tomaron laxantes o desarrollaron desórdenes alimenticios bajo el entrenamiento de Gray.

Cuando una gimnasta se desgarró parcialmente el manguito rotador y un médico aconsejó a sus padres que no la operaran del hombro, Gray la animó a practicar un ejercicio para herir aún más el hombro, con el fin de “forzar la cirugía”, según el informe.

El padre y la esposa de la gimnasta reportaron el comportamiento de Gray a la dueña del gimnasio, identificado en el informe por su nombre de pila, “Dayna”, pero no castigó a Gray, según el informe.

“Dayna les dijo (a los padres) que no iba a despedir a Terry y que él era ‘muy considerado’ en el mundo de la gimnasia”, dicta el informe.

Otras acusaciones

Durante la investigación de LVMPD, los detectives recibieron documentos sobre los “rumores de actos inapropiados y relaciones” de Gray en Ohio. El U.S. Center for SafeSport, una organización independiente sin fines de lucro autorizada por el gobierno federal que investiga las acusaciones de abuso en los deportes, entrevistó a seis personas desde mayo de 2017 hasta agosto de 2018 acerca del tiempo que Gray pasó en Ohio.

En 1999, Gray comenzó a entrenar en la Academia de Gimnasia de Cincinnati, según el informe. Durante ese tiempo, el propietario de la academia se enfrentó a Gray por las acusaciones de que había llevado a una gimnasta a su casa, aunque Gray dijo que era “sólo para que le diera un masaje y para que le “frotara las piernas”.

SafeSport determinó que Gray besando las orejas de las chicas era “inapropiado” con las atletas de Ohio, según el informe.

En el 2000, Gray admitió ante otro entrenador en Cincinnati que tenía una relación con una gimnasta que acababa de graduarse de la preparatoria. Después de que Gray se mudó a Las Vegas y esa gimnasta se graduó de la universidad, también se mudó a Las Vegas y tuvo una relación con Gray hasta 2010, según el informe.

El informe del arresto también hacía referencia a las acusaciones de abuso sexual contra Gray en un gimnasio de Temecula, California, llamado SCEGA, aunque el informe no entraba en detalles sobre esas acusaciones.

Según el sitio web de SafeSport, Gray fue suspendido de entrenar a USA Gymnastics en 2019 por una supuesta “conducta sexual inapropiada” que involucró a una menor, y “mala conducta física”. La base de datos indicaba que la suspensión de Gray provenía de una queja de Temecula.

Fue suspendido “de todo contacto” hasta el 18 de octubre de 2021, según el sitio web de USA Gymnastics.

“Anticipamos que (SafeSport) emprenderá una investigación adicional y, muy probablemente, impondrá una prohibición de por vida al señor Gray”, escribió USA Gymnastics en una declaración por correo electrónico enviada al Review-Journal poco después del arresto de Gray.

La policía de Las Vegas no fue informada sobre Gray hasta que USA Gymnastics envió una carta al departamento en mayo de 2019. La carta incluía un “formulario de reclamo de pruebas de abusos sexuales” que debía presentarse en una notificación civil en la Indianapolis Division of U.S. Bankruptcy Court, según el informe.

En diciembre de 2018, USA Gymnastics presentó una petición de bancarrota en Indianápolis, donde tiene su sede la organización, según The Associated Press. La petición fue presentada en un esfuerzo por llegar a acuerdos en docenas de demandas por abuso sexual que involucran a Larry Nassar, un ex médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos que ahora está cumpliendo cadenas perpetuas por abusar de las atletas y poseer pornografía infantil.

El gimnasio SCEGA en el sur de California no respondió a la petición de información de un periodista después de que la policía anunciara el arresto de Gray. El actual propietario de Brown’s Gymnastics confirmó en un correo electrónico el 13 de julio que Gray fue despedido del gimnasio pero dirigió las preguntas sobre por qué fue despedido al antiguo propietario.

Según el informe del arresto de Gray, el antiguo propietario del gimnasio contrató a Gray alrededor de 2012 para entrenar a gimnastas de “élite”. Las presuntas víctimas con las que habló la policía se encontraban “entre los niveles más altos que puede alcanzar una gimnasta en Estados Unidos”, y algunas se dirigían a las Olimpiadas, según el informe.

La madre de una de las gimnastas, que también era empleada del gimnasio Brown, le notificó a los oficiales que Gray fue despedido poco después de que un grupo de padres se quejara con el propietario alrededor de agosto de 2015.

Cuando habló por primera vez con la policía en diciembre, el antiguo propietario del gimnasio mencionó que Gray era un “depredador” y lo comparó con Nassar.

“Dayna declaró que la ‘historia de abuso en la gimnasia es muy larga y triste’”, indica el informe. “Dayna declaró entonces: ‘¿creo que Terry era parte de ese sistema, la corrupción, el ‘me gustan las jóvenes y puedo salirme con la mía?’ Absolutamente”.

Le informó a la policía que aunque recibió quejas sobre Gray, ninguna gimnasta reveló abusos sexuales. Admitió saber que otros dos entrenadores vieron a Gray besando a una ex gimnasta recién graduada de preparatoria.

Otros ex empleados acusaron a la mujer de destruir los archivos que contenían quejas contra Gray, según el informe.

En febrero, el antiguo propietario dejó de cooperar con la investigación de LVMPD después de que la policía intentara obtener sus registros, y un detective se negó a mostrarle una carta de USA Gymnastics que describía las demandas de abuso sexual, según el informe.

La dueña de Gymcats Gymnastics, también en Las Vegas, le reveló a la policía que presenció a Gray masajeando “la parte interna y externa de los muslos de una gimnasta”, y dijo que puso sus manos demasiado cerca de la “zona de la entrepierna” de la chica. La dueña, identificada en el informe por su nombre de pila, “Cassie”, le notificó a la policía que “años después” habló con otro entrenador de Brown’s Gymnastics sobre lo que vio, y luego reportó a Gray a SafeSport.

Cassie Rice, la dueña de Gymcats Gymnastics en Henderson, no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios el jueves por la tarde.

Gray debe comparecer en la corte para una audiencia preliminar el 27 de agosto, según los registros de la corte.