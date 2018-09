Ex-jefe de turismo de Las Vegas reclama pago de tiempo libre

El jefe de turismo retirado de Las Vegas, Rossi Ralenkotter, declaró que no tenía intención de cobrar el tiempo libre acumulado, pero los registros recientemente publicados muestran que su abogado solicitó más de $234 mil en una licencia no tomada como parte de un paquete de indemnización de casi 1.2 mdd.

septiembre 17, 2018 - 11:55 am

Rossi Ralenkotter, director general retirado de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, quería cerca de $1.2 millones en indemnización por su partida de la agencia. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

El miembro de la junta de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, Bill Noonan, quería un abogado independiente para negociar el pago de jubilación con el CEO Rossi Ralenkotter. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Luke Puschnig, asesor legal de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, sugirió que la agencia pague los impuestos sobre la indemnización de Rossi Ralenkotter. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El jefe de turismo retirado de Las Vegas, Rossi Ralenkotter, mencionó que no tenía intención de cobrar el tiempo libre acumulado, pero los registros recientemente publicados muestran que su abogado pidió más de $234 mil en licencia no tomada como parte de un paquete de indemnización de casi 1.2 mdd.

Esa solicitud incluyó alrededor de 300 horas, por valor de $65 mil, que Ralenkotter debió haber informado como días personales, de enfermedad o de vacaciones, pero no reclamó como tiempo libre remunerado, según determinó un análisis del Las Vegas Review-Journal.

Ralenkotter, quien se jubiló como CEO de la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas (LVCVA), financiada con fondos públicos, el 31 de agosto, se negó a hablar sobre la carta de solicitud de indemnización de su abogado.

“No tengo intención de hablar con usted”, respondió cuando fue contactado por teléfono la semana pasada.

La carta contradice una declaración que dio a conocer el mes pasado en la que dijo que “nunca esperó ser compensado” por su tiempo libre acumulado. En última instancia, Ralenkotter recibió un paquete de jubilación por valor de aproximadamente $700 mil menos que su pedido inicial.

Ralenkotter no tenía contrato de trabajo, y la agencia no tenía la obligación de pagarle un acuerdo de jubilación. La agencia también tenía una política que impedía las indemnizaciones por despido. Pero los miembros de la junta aún negociaron un paquete de jubilación que incluía parte de su bono de 2017, un contrato de consultoría y un pago por separación.

Las negociaciones de indemnización se llevaron a cabo cuando la policía de Las Vegas inició una investigación sobre el manejo por parte de la agencia de $90 mil en tarjetas de regalo compradas a Southwest Airlines. Una auditoría descubrió que Ralenkotter había usado aproximadamente $17 mil en tarjetas de viaje personal para él, su esposa y otros miembros de la familia. Devolvió el dinero y admitió que no tenía la intención de cometer una fechoría.

La Comisión de Ética de Nevada también está investigando el mal uso de las tarjetas de regalo.

Cambiando la carga impositiva

Durante las negociaciones, el abogado de autoridad Luke Puschnig, cuyas metas anuales y compensación fueron revisadas por Ralenkotter, sugirió que la agencia cubra los impuestos sobre la indemnización por despido de Ralenkotter.

El abogado de Ralenkotter, Terry Coffing, se había quejado de que pagar su indemnización como salario en lugar de jubilarse aumentaría la responsabilidad tributaria de Ralenkotter, recibió $863 mil en compensación total en 2017, incluyendo $440 mil 430 en salario base y un bono de $208 mil, y ahora está cobrando una pensión estatal de al menos $350 mil por año por el resto de su vida.

Puschnig respondió en un correo electrónico a Coffing el 24 de mayo: “Podemos tratar de ‘ganarle’, en otras palabras, pagarle la cantidad pero también pagarle los impuestos pagados”.

Pero Coffing, que buscaba más de un mdd en indemnización por Ralenkotter, reconoció que cambiar la carga impositiva de Ralenkotter a los contribuyentes se vería mal.

“Las ópticas en bruto no son buenas”, escribió Coffing; no devolvió las llamadas en busca de comentarios.

Puschnig destacó en una entrevista que no estaba proponiendo pagar los impuestos, sino que simplemente estaba estableciendo parámetros para las negociaciones. Sus correos electrónicos dejan en claro que Puschnig no podía “obligar” a la junta de autoridad a ninguna propuesta de indemnización que Puschnig y Coffing estaban discutiendo.

“Esas fueron solo discusiones entre abogados”, dijo. “No creo que el aumento hubiera funcionado”.

Negociaciones de indemnización

El 14 de agosto, la junta de la autoridad de la convención aprobó un paquete de retiro de $455 mil que incluía un contrato de consultoría de $15 mil por mes por 18 meses, un salario de separación y parte de su bono de 2017, según los registros.

Al principio, Ralenkotter quería 52 semanas de salario con un aumento salarial del 6 por ciento que esperaba recibir el próximo año por un valor de $455 mil 866. Eso habría sido adicional a un bono de $233 mil 433, el tiempo libre pagado y un bono de longevidad de $41 mil 318, muestra un memorando de Coffing. La solicitud incluía un contrato de consultoría de $10 mil por mes y el automóvil personal, la tecnología y otras asignaciones de Ralenkotter.

Curtis Kalin, portavoz del grupo de vigilancia conservador con sede en Washington Citizens Against Government Waste, declaró que un funcionario público solicitó que la separación sea impropia.

“Los números en este caso son completamente exagerados”, recalcó. “Para alguien que ganaba alrededor de un millón de dólares al año en salario y beneficios para exigir cientos de miles de dólares más en beneficios de jubilación, los contribuyentes deben sentirse extraordinariamente indulgentes consigo mismos y no solo un poco codiciosos”.

Tiempo libre remunerado

La solicitud de Ralenkotter incluía el pago de más de siete semanas de tiempo libre pagado que no se utilizó cuando los calendarios y los registros de vuelo muestran que estaba de vacaciones.

En mayo, Coffing solicitó en correos electrónicos y memorandos que la agencia pague por el tiempo acumulado de Ralenkotter.

Steve Hill, quien reemplazó a Ralenkotter como director ejecutivo de la autoridad de la convención a principios de septiembre, indicó que los empleados deberían informar cualquier tiempo de vacaciones que tomen.

“Cuando están fuera, deberían reclamar el tiempo libre remunerado”, destacó.

Hill comentó que no sabía ningún detalle sobre lo que Ralenkotter había pedido en relación con la indemnización por despido y pagó el tiempo libre.

“Esa es una conversación en la que no he estado involucrado”, señaló Hill durante una reunión con el comité editorial del Review-Journal la semana pasada. “Es una conversación entre Rossi y la junta, y yo no voy a abordar eso”.

No está claro cuándo Ralenkotter se retractó de su solicitud de pago en su ausencia no tomada. El 29 de mayo, el Review-Journal solicitó el tiempo libre pagado de Ralenkotter.

No hay correos electrónicos o notas que demuestren que Ralenkotter solicitó un tiempo libre remunerado después de la solicitud de los registros del Review-Journal. Los documentos tampoco indican cuándo decidió retirar la solicitud del pago de tiempo libre. Pero muchas de las páginas publicadas fueron redactadas en gran medida debido a lo que la agencia aclaró que era el privilegio abogado-cliente.

La portavoz de la LVCVA, Jacqueline Peterson, anunció que el personal no participó en las negociaciones, por lo que no pudo aclarar las discusiones. Puschnig respondió que se retiró de las conversaciones en mayo.

Problemas de auditoría

En medio del escándalo de tarjetas de regalo de Southwest Airlines, los auditores determinaron que el personal de la autoridad había comprado en secreto las tarjetas con dólares de impuestos.

En una agencia donde la crítica de la junta de Ralenkotter había sido rara, el presidente del comité de auditoría Bill Noonan, un ejecutivo de juegos, abiertamente regañó a Ralenkotter por usar las tarjetas de regalo, comentando que era “altamente inapropiado”.

El 9 de agosto, Noonan también comenzó a preguntar sobre el uso del tiempo libre remunerado de Ralenkotter, según muestran los correos electrónicos.

Bárbara Bolender, jefa de recursos humanos de la autoridad, le envió a Noonan un correo electrónico con las políticas de indemnización así como una nota que destacaba que la última vez que Ralenkotter había cobrado un permiso pagado fue en 2015, cuando recibió un cheque por $28 mil 115 con 20 centavos.

Pero el correo electrónico citó la cantidad incorrecta e incluyó solo uno de los tres pagos en 2015. Ese año, Ralenkotter en realidad cobró 340 horas, por un valor de aproximadamente $55 mil.

Ralenkotter también recibió pagos por 180 horas en 2014, según los registros.

La política de la LVCVA permite que los empleados paguen parte del tiempo acumulado sin dejar el empleo. Pero en julio de 2016, la agencia eliminó la indemnización por despido para “seguir siendo competitiva y responsable desde el punto de vista fiscal y coherente con las prácticas de la industria” para cualquier persona que se jubile o renuncie a la agencia, según muestran los documentos.

El mismo día que Noonan preguntó por primera vez al respecto, Ralenkotter emitió la declaración de que nunca pensó en cobrar el tiempo libre pagado.

“Nunca esperé ser compensado por mi tiempo libre remunerado acumulado, y dicha compensación no está contemplada en mi acuerdo de jubilación”, añadió en una declaración escrita. “De hecho, tengo cientos de horas de tiempo libre acumulado pagado que no se compensarán, en términos simples, su consulta es sobre un punto discutible”.

Conflicto de intereses

El papel de Puschnig en las primeras negociaciones llamó la atención de Noonan.

Puschnig se retiró de las conversaciones luego de que Noonan le pidiera al abogado externo Todd Bice que asumiera el control, citaron fuentes informadas.

Noonan, un miembro del comité ejecutivo de la autoridad de convenciones, pensó que Puschnig tenía un conflicto de intereses porque había trabajado a diario con Ralenkotter durante años, confesó a una fuente informada.

Bice había sido contratado por Noonan para supervisar la auditoría de las tarjetas de regalo de Southwest Airlines.

El 27 de mayo, Puschnig escribió un correo electrónico con el asunto “Por favor, póngase en contacto con Todd Bice”. El correo electrónico de Puschnig solo decía: “Estoy fuera”.

Coffing respondió: “Entendido, ignore los archivos adjuntos que discutimos. Espero que esto no afecte”.

Puschnig respondió: “No le envié nada a Bice. Como tal, necesitas enviar cosas y negociar con él, yo estoy fuera del circuito”.

El Review-Journal es propiedad de la familia del presidente y gerente general de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson. Las Vegas Sands Corp. opera el Sands Expo & Convention Center, que compite con el Centro de Convenciones de Las Vegas.