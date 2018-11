Ex-panadero de Las Vegas identificado como víctima del Camp Fire

Denise Chester, una evacuada del Camp Fire, abraza a su hijo Antonio Batres mientras voluntariamente clasifica la ropa en un refugio improvisado en Chico, California, el miércoles 14 de noviembre de 2018. Chester, que no quiere saber aún si su casa sobrevivió, dijo: "Quiero ayudar, no me quiero encerrar". (Foto AP / Noah Berger)