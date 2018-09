Exhortan a latinos a registrarse para votar

Distintas organizaciones locales y nacionales han realizado campañas para fomentar el voto ciudadano. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo - Archivo.

Se acerca el momento de las elecciones de medio término, por tal motivo distintas organizaciones de todo el país se unieron para celebrar el 7º Día Nacional de Registro de Votantes, el cual aconteció el martes 25 de septiembre.

Para abordar el tema, El Tiempo se comunicó con el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO, por sus siglas en inglés), Arturo Vargas, quien explicó la importancia de que la comunidad hispana se registre para ejercer su sufragio.

“Tratamos de registrar a latinos y demás ciudadanos del país que aún no están inscritos para votar. Sabemos que en las elecciones del 2016, de 27 millones de latinos elegibles para votar solamente 14 (millones) estuvieron inscritos, de esos 14 millones solo 12 millones 700 mil votaron. Si una persona está inscrita es muy probable que va a votar, por eso queremos incrementar el porcentaje de latinos registrados”, sentenció Vargas.

Esta jornada fue impulsada por la coalición Prominentes Defensores del Registro de Votantes (Prominent Voter Registration Advocates), el cual está conformado por casi 4,000 organizaciones asociadas y más de 10,000 voluntarios en todo el país. Este esfuerzo bipartidista tiene el objetivo de ayudar a registrarse o actualizar su registro a más de 300,000 personas elegibles.

“El mensaje es recordarles a todos que los resultados de las elecciones tiene consecuencias, ya vimos los resultados del 2016 para la Casa Blanca, Congreso y Legislaturas de todo el país. Vemos que los políticos que toman cargos al ser elegidos, toman decisiones que nos afectan a todos, por eso es tan importante tener una voz. No votar es dejar la decisión a otros”, acotó Vargas.

De acuerdo con esta coalición, desde el año 2012 más de 1.6 millones de votantes se han registrado o han actualizado sus datos como resultado del Día Nacional de Registro de Votantes. Algunas de las instituciones que se han sumado a este esfuerzo bipartidista son National Urban League, Military Officers Association of America, Rock the Vote, League of Women Voters of the U.S., NALEO, entre otras.

“Estamos apoyando al votante, queremos que todos tengan la oportunidad de tener una voz en el proceso político ya sean independientes, republicanos o demócratas, no importa la afiliación, lo que importa es la participación… Queremos enfocarnos en la necesidad de que todos se inscriban para votar porque ya viene la fecha límite a nivel nacional para que se puedan registrar y estar en las listas para votar el 6 de noviembre”, comentó Vargas.

El director ejecutivo de NALEO agregó que el proceso para registrarse para votar es fácil, rápido y accesible. “Animamos a todos a que vayan a la página de internet de su Secretaría de Estado, no hay excusa para no registrarse, también se puede hacer por correo. Si alguien tiene alguna duda puede llamarnos a NALEO al 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682)”, concluyó Arturo Vargas.

Jugadora de Las Vegas Aces invita a registrarse para votar

Distintas personalidades del ámbito deportivo también se han unido a distintos esfuerzos para incentivar el voto entre la ciudadanía, una de ellas es la jugadora del equipo de baloncesto de la WNBA, Las Vegas Aces, Carolyn Swords.

A través de un comunicado, la directiva del equipo informó que con las elecciones de medio término en noviembre, no sorprende que Swords haya puesto su atención en impulsar la inscripción de votantes y educación electoral.

“Mi familia y yo siempre hemos estado muy comprometidos con los acontecimientos actuales”, explicó Swords. “Tengo hermanos que trabajan en Washington D.C., y las discusiones políticas eran la norma en nuestra mesa”.

La jugadora del representativo de Las Vegas agregó que, “en los últimos años me volví más consciente de las frustraciones que algunas personas tienen con nuestro proceso político, en particular las dificultades que enfrentan muchas personas simplemente tratando de ser parte de ese proceso. La palabra ‘democracia’ en realidad se traduce como ‘gobierno de la gente’, y si no alentamos activamente a las personas a participar y les damos las herramientas que necesitan para participar, entonces no estamos cumpliendo nuestros ideales”.

De acuerdo con Las Vegas Aces, el trabajo de registro de votantes de Swords este otoño realmente comenzó mucho antes de que terminara la temporada de la WNBA, ya que contactó a varios grupos locales y nacionales como Rock The Vote, League of Women Voters of Southern Nevada, When We Vote y la campaña Rev Up de MGM Resorts International, en la que se intercambiaron ideas sobre cómo ella y sus compañeras jugadoras de la liga podrían ayudar.

Si desea obtener más información sobre cómo votar, visite la sección “How To Vote” en www.usa.gov.