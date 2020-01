Exige el Congreso respuestas a Trump mientras amenaza que tiene como blanco sitios culturales iraníes

WASHINGTON — El presidente Donald Trump insiste en que los sitios culturales iraníes son un objetivo justo para que el Ejército de Estados Unidos los ataque, desestimando las preocupaciones dentro de su propia administración de que hacerlo podría cometer un crimen de guerra bajo la ley internacional. También le advirtió a Irak que impondría sanciones si expulsaba a las tropas estadounidenses en represalia por un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad que causó la muerte de un alto funcionario iraní.

Pero el Congreso está dando marcha atrás, en lo que se espera sea una semana clave cuando los legisladores regresen del periodo vacacional. El lunes, dos importantes senadores demócratas le pidieron a Trump que diera a conocer inmediatamente la razón de la administración para el ataque al funcionario iraní, el general Qassem Soleimani, alegando que no hay “ninguna justificación legítima” para ocultar la información al público.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020