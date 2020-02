Exige la campaña de Buttigieg que el Partido Demócrata de Nevada arregle los “errores del recuento”

Miembros de la multitud sostienen sus teléfonos encendidos en apoyo al candidato presidencial demócrata y ex-alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, mientras habla en Springs Preserve después de las asambleas electorales del sábado, 22 de febrero de 2020 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La campaña del ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, envió una carta al Partido Demócrata del Estado de Nevada pidiéndole que divulgara más datos sobre la votación y que corrigiera “errores e inconsistencias” durante el recuento de la asamblea electoral (caucus) identificados por la campaña.

La carta, fechada el sábado, pide la publicación de todos los totales de la votación anticipada y en persona por distrito, una corrección de cualquier error de votación anticipada y de segunda alineación identificado por cualquier campaña y una explicación de las anomalías en los datos.

Durante las asambleas electorales, los votantes eligen su elección preferida en lo que se denomina una “primera alineación”. Si su candidato no alcanza el umbral mínimo del 15 por ciento, deben elegir otro en lo que se denomina “segunda alineación”.

Con cerca del 90 por ciento de los recintos reportados hasta el domingo por la noche, Buttigieg quedó en tercer lugar, muy por detrás del ganador declarado, el senador Bernie Sanders de Vermont, y unos 300 delegados por detrás del ex vicepresidente Joe Biden.

“Actualmente, nuestros datos muestran que este es un margen muy estrecho para el segundo lugar en Nevada y debido a las irregularidades y a una serie de cuestiones sin resolver que hemos planteado al Partido Demócrata de Nevada, no está claro cuáles serán los resultados finales”, dijo Hari Sevugan, subdirector de campaña de Buttigieg.

La campaña de Buttigieg pidió que se corrijan los supuestos errores antes de la publicación final de los resultados.

La vocera del Partido Demócrata de Nevada, Molly Forgey, emitió una declaración el domingo por la mañana en respuesta: “Expusimos paso a paso nuestros procesos de votación anticipada y del día del caucus; comunicamos estos procesos a todas las campañas”, dice la declaración. “Seguimos verificando e informando de los resultados. Nunca indicamos que publicaríamos un desglose separado de la votación anticipada y los asistentes en persona por distrito y no cambiaremos nuestro proceso de información ahora. Como se establece en nuestra guía de recuento, hay un método formal para solicitar la impugnación de los resultados”.

En la carta de la campaña de Buttigieg, Michael Gaffney, el director de acceso a las boletas y delegados, enunció que la campaña recibió “más de 200 reportes de incidentes, incluyendo unas pocas docenas relacionadas con cómo el voto temprano fue un factor en los resultados en persona”.

Las quejas incluían que los datos de la votación temprana no se enviaban o se enviaban durante el caucus; que los votos tempranos no se utilizaban para determinar la viabilidad; que las tarjetas de preferencia tempranas se descartaban si su primera opción no era viable; que las segundas opciones de los votantes no recibían votos en la segunda alineación si su primera opción no era viable; y que las segundas opciones de los votantes tempranos se contaban aunque sus primeras opciones eran viables.

También hubo un caso de votos tempranos de un distrito electoral equivocado que se usaron en un caucus, dijo Gaffney.

Gaffney también afirmó que “muchos” presidentes de distritos electorales les comentaron incorrectamente a los votantes que un candidato que no era viable en la primera alineación no podía ser viable en la segunda al absorber a los votantes cuyas propias elecciones no eran viables la primera vez.

“Sabemos que han trabajado incansablemente en las últimas semanas para asegurar que las asambleas electorales sean un éxito”, enfatizó Gaffney. “Solo les pedimos que se tomen el tiempo en las próximas 24 a 48 horas para cumplir con ese objetivo ofreciendo el nivel de transparencia y precisión que han prometido a lo largo de este proceso”.

Uno de los asistentes a la reunión de Las Vegas, JD Thiemann, le comentó al Review-Journal que fue a una comisaría de la Secundaria Guinn el sábado para reunirse con Buttigieg.

El voluntario que dirigía la reunión de Thiemann no leyó ninguna instrucción ni anunció ningún recuento antes de pedir a los votantes que eligieran su primera opción en sus tarjetas de preferencia, señaló.

El voluntario recogió las tarjetas, nombró a una de las asistentes como secretaria y pidió al votante que las contara.

Poco después, anunció a Sanders como el único candidato viable del grupo, repartió las tarjetas de preferencia y pidió a los votantes que votaran por quien quisieran en una segunda alineación.

Thiemann eligió a Buttigieg una vez más.

No se anunciaron los totales de votos, incluyendo los de la votación temprana, expuso.

Varios voluntarios de la campaña intervinieron entonces, indicó Thiemann. Finalmente, una voluntaria de la campaña de la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, terminó contando e ingresando los resultados en el iPad del Partido Demócrata de Nevada. Sanders recibió 12 delegados del condado, y Biden ganó ocho.