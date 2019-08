Exigen alto a la violencia y al racismo

La vigilia “#ElPasoFirme” contó con la entusiasta participación de una amplia gama de organizaciones religiosas, de inmigrantes y los derechos civiles. Yesenia Moya Garay –de negro- sostiene una pancarta que dice: El Paso, estamos contigo. Miércoles 7 de agosto de 2019, frente al edificio federal Lloyd D. George. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La vigilia “#ElPasoFirme” contó con la entusiasta participación de una amplia gama de organizaciones religiosas, de inmigrantes y los derechos civiles. Yesenia Moya Garay –de negro- sostiene una pancarta que dice: El Paso, estamos contigo. Miércoles 7 de agosto de 2019, frente al edificio federal Lloyd D. George. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La vigilia “#ElPasoFirme” contó con la entusiasta participación de una amplia gama de organizaciones religiosas, de inmigrantes y los derechos civiles. Yesenia Moya Garay –de negro- sostiene una pancarta que dice: El Paso, estamos contigo, mientras que Francis García destaca con mucho coraje que “el miedo será congelado por el bienestar de nuestra familia, porque no es posible que estas cosas –los tiroteos- sigan pasando en un país tan lindo. Miércoles 7 de agosto de 2019, frente al edificio federal Lloyd D. George. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Nicolás Alas manifestó “hago un llamado a la reflexión de esta administración, ¿cómo es posible que estemos casi en el 2020 y sigamos con este racismo; tenemos que dejar las desigualdades a un lado, esas cosas son anticuadas, debemos vivir en armonía, digamos no al racismo”. Miércoles 7 de agosto de 2019, frente al edificio federal Lloyd D. George. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Yeni Ortega y sus dos hijas de 8 y 12 años de edad se manifestaron en contra del odio y la violencia. Miércoles 7 de agosto de 2019, frente al edificio federal Lloyd D. George. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La vigilia “#ElPasoFirme” contó con la entusiasta participación de una amplia gama de organizaciones religiosas, de inmigrantes y los derechos civiles. Miércoles 7 de agosto de 2019, frente al edificio federal Lloyd D. George. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La vigilia “#ElPasoFirme” contó con la entusiasta participación de una amplia gama de organizaciones religiosas, de inmigrantes y los derechos civiles. Miércoles 7 de agosto de 2019, frente al edificio federal Lloyd D. George. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La vigilia “#ElPasoFirme” contó con la entusiasta participación de una amplia gama de organizaciones religiosas, de inmigrantes y los derechos civiles. Miércoles 7 de agosto de 2019, frente al edificio federal Lloyd D. George. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La lluvia y el viento no fueron obstáculo para que decenas se manifestaran en contra de la supremacía blanca en Las Vegas. La movilización obedeció al llamado que la Red de Fronteras para la defensa de los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés), el Centro de Refugiados e Inmigrantes para Servicios Educativos y Legales (RAICES) y la Red Nacional de Organización de Trabajadores (NDLON, por sus siglas en inglés) convocaran en toda la nación.

En esta ciudad, la vigilia “#ElPasoFirme” se llevó a cabo frente al edificio federal Lloyd D. George, que alberga la corte de distrito, el miércoles 7 de agosto de 2019 y contó con la entusiasta participación de una amplia gama de organizaciones religiosas, de inmigrantes y de los derechos civiles.

El llamado de los organizadores fue para delinear un plan de acción en contra de lo que ellos consideran la supremacía blanca y que, como resultado de ello, enlutara a 22 hogares en El Paso, Texas, algunos de ellos mexicanos.

“Abajo el odio, arriba la familia”, “El pueblo unido, jamás será vencido”, “Alto a la violencia y al racismo”, “Las calles son del pueblo”, “¿Y el pueblo dónde está?, el pueblo está en las calles exigiendo libertad”, fueron algunas de las consignas que enarbolaron los manifestantes, quienes -por el clima- no pudieron prender 22 veladoras con las que recordaron y celebraron las vidas perdidas debido a la masacre ocasionada por un individuo en El Paso, Texas.

“No permitamos que nos callen, que silencien nuestra voz, tenemos que ser más fuertes que ellos, debemos estar unidos. No podemos permitir que nos consideren su blanco, su objetivo, ellos tratan de aniquilarnos, ahora -más que nunca- comunidad inmigrante debemos unirnos, no importa de donde vengan, no importa el idioma que hables, lo importante es estar unidos y demostrar que no tenemos miedo, que no nos vamos a dar por vencidos”, expresó Francis García destacando con mucho coraje que “el miedo será congelado por el bienestar de nuestra familia, porque no es posible que estas cosas –los tiroteos- sigan pasando en un país tan lindo, eso nos hace ver muy mal. Un pueblo callado, jamás será escuchado. Arriba la gente, el miedo no nos vence”.

Los manifestantes realizaron un minuto de silencio por el descanso de las víctimas del tiroteo en El Paso.

“Estoy aquí porque quiero mostrarle a mi comunidad que no tengo miedo, esta administración quiere infundirnos miedo, no lo va a lograr. Obtuve mi documentación un par de semanas antes de las elecciones y voté en contra de él (Presidente Trump) y Nevada ganó, porque estuvimos esperando hasta las 10 y media afuera de Mariana’s para poder votar, nos rehusamos a irnos antes de emitir nuestro voto, por eso ganamos en este estado. En las elecciones del 2020 necesitamos de todos, estamos cansados de ser considerados como seres indeseables (los hispanos) y con su ayuda y participación evitaremos su reelección (la de Trump)”, acotó Yesenia Moya Garay, una joven organizadora comunitaria.

Por otro lado, Nicolás Alas manifestó qeu “hago un llamado a la reflexión de esta administración, ¿cómo es posible que estemos casi en el 2020 y sigamos con este racismo; tenemos que dejar las desigualdades a un lado, esas cosas son anticuadas, debemos vivir en armonía, digamos no al racismo. Ellos (los miembros de la presente administración) se han encargado de incendiar la llama de la discriminación y el racismo, ¿cómo es posible que sea más difícil matricular un vehículo en el DMV que un arma?, piden más requisitos para tener una licencia de conducir que para comprar un arma que, muchas veces, se usa para matar gente inocente”.

Las armas en manos equivocadas hacen daño, no solo a la comunidad latina, sino a todos los ciudadanos que están expuestos a barbaries. “Hoy hacemos un llamado al presidente para exigirle un alto a la violencia, alto al racismo, queremos vivir en paz. Tenemos la fortuna de residir en una nación sagrada, bendecida, y eso es inaceptable, la culpa es de los malos gobernantes”, dijo Alas.

Contacte a Frank Alejandre en: falejandre@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.