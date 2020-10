Exigen castigo más severo

Citlali Mora y Nelly Amaya-Ramírez, ambas de 16 años, murieron atropelladas al cruzar la calle en la intersección de Maryland Parkway y Katie Avenue. En una vigilia realizada el Día de La Raza, “El encuentro de dos mundos”, familiares y amigos exigieron castigo más severo a la causante de la tragedia. Lunes 12 de octubre de 2020, en el estacionamiento del Centro Recreativo Cambridge. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Citlali y Nelly, siguen vivas, en el corazón de sus seres queridos. Fueron dos corazones de oro que vieron truncados sus sueños.

En este semanario se dio a conocer que, el miércoles 23 de septiembre de 2020, la mujer que consumió drogas y alcohol, antes de provocar el accidente en el que murieron las dos adolescentes, aceptó declararse culpable. Ebone Whitaker, de 38 años, firmó un acuerdo el martes 22 para declararse culpable de un cargo de DUI que resultó en la muerte y un cargo de conducción imprudente, según los registros judiciales. Ella accedió a una sentencia de 10 a 25 años de prisión, según el documento. Whitaker admitió ante la policía que había consumido drogas y alcohol antes de perder el control de su Mercedes-Benz el 3 de agosto del año en curso.

Las adolescentes, estudiantes de Del Sol High School, habían sido extraordinarias amigas desde la secundaria, de acuerdo con Janet Revere, una reconocida productora regiomontana asentada en el valle y que se convirtió en vocera de la tragedia, debido a que conoció a las familias de ambas desde que eran unas niñas.

Durante una vigilia realizada el 12 de octubre de 2020 en el estacionamiento del Centro Recreativo Cambridge, aledaño al sitio de la tragedia, familiares y amigos exigieron un castigo más severo para la causante de la tragedia. “Este día, que celebramos La Raza, las familias hispanas de Las Vegas nos reunimos para pedir justicia para estas víctimas inocentes de una persona criminal que les arrebató su vida”, manifestó Janet Revere ante una treintena de personas, agregando que “las mamás de las jóvenes escogieron este día para promover unidad y justicia para sus hijas”.

La mayoría de presentes pidieron justicia, coincidieron que el castigo sea ejemplar y haga reflexionar a todos aquellos que arriesgan su vida y la de otros cuando deciden conducir en estado inconveniente.

“Agradezco a toda la gente que nos acompaña, por el apoyo irrestricto en todo momento, esto es algo que no se le desea a nadie. Espero que esto llegue a quienes se encargan de hacer las leyes, que las personas que se encuentren bajo los efectos de drogas y el alcohol, no manejen. Hay muchos inocentes en las calles. Espero que los gobernantes se toquen el corazón y se haga justicia para ellas, que no salga esta mujer (la culpable) en unos siete años y quizá vuelva a ocasionar otra tragedia”, comentó Oscar, padre de Citlali, quien estuvo flanqueado por Anita Salas García, mamá de Citlali Mora.

El testimonio de las madres fue desgarrador, la pena de haber perdido a sus hijas todavía no disminuye. “Quiero justicia para mi hija, los jueces deben ser más duros, esta señora (Ebone Whitaker) ya tenía antecedentes, ella me arrebató lo que más quiero, no le deseo esto a nadie, las autoridades deben condenarla de manera severa. Este es un dolor que no se puede explicar, nada me la devolverá, pero es importante que nadie vuelva a pasar por esta horrible experiencia”, clamó Ada Ramírez, la mamá de Nelly Amaya-Ramírez.

“El primero de noviembre se prepara un homenaje para las dos jovencitas. En la tradición mexicana, los muertos son honrados el 2 de noviembre y, en este 2020, Citlali Mora y Nelly Amaya-Ramírez, ambas de 16 años, recibirán un homenaje especial”, finalizó Janet Revere.

Contacte a Frank Alejandre en: falejandre@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.