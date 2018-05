Explora El Foro del Centro de Las Vegas formas de abordar la falta de vivienda

Un hombre lleva sus posesiones a través de North Las Vegas Boulevard y East Owens Avenue el jueves 3 de mayo de 2018 en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Un hombre duerme en el suelo en la Avenida East Owens el jueves 3 de mayo de 2018 en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Una niña que Kenny Wilson vio mientras atravesaba el campus de Haven for Hope de San Antonio quedó estampada en su mente: se parecía a su nieta de 11 años.

“Llegué a una escalera y lloré”, recordó Wilson mientras hablaba antes de que un grupo se reuniera para un foro sobre personas sin hogar la noche del jueves en el centro de la ciudad.

Wilson es el presidente y CEO de Haven for Hope, de 22 acres, un campus donde la población sin hogar de San Antonio puede buscar una variedad de servicios. El nuevo proyecto de patio de la ciudad de Las Vegas se basa en parte en el modelo de San Antonio.

Los problemas de salud mental han sido generalizados en las personas que han buscado servicios y se han quedado en Haven for Hope desde que se abrió en 2010, señaló Wilson.

“Todo se trata de salud mental, en mi opinión”, destacó.

Abordar los problemas de salud mental que contribuyen a la “falta de vivienda crónica y sistémica” es clave, informó el Diácono Tom Roberts, presidente y CEO de Catholic Charities of Southern Nevada.

“Eso es lo que tenemos que resolver en el patio si queremos hacer un cambio real y significativo”, agregó Roberts.

Corredor de la Esperanza

Las Vegas lanzó el patio el año pasado entre Foremaster Lane y el Bulevar Las Vegas North. El área es conocida como el “Corredor de la Esperanza”, donde los albergues y otros proveedores de servicios para personas sin hogar se agrupan. El patio de Las Vegas ahora esencialmente consiste en un estacionamiento y edificios más viejos donde la ciudad ha estado ofreciendo muchos de los servicios planeados para el patio de escala completa durante el día.

El patio de la ciudad está destinado a servir a la población sin hogar en el área céntrica de Las Vegas.

“No vamos a resolver esto con 5 acres en el centro de Las Vegas”, comentó Roberts, agregando que el patio debería ser un modelo que pueda ser replicado en todo el valle.

Downtown Vegas Alliance presentó el jueves el foro de Éxitos e Insights sobre la falta de vivienda en el Ayuntamiento de Las Vegas. El Director Ejecutivo de Alliance, Michael Vannozzi, moderó el panel de discusión y terminó la noche presionando para obtener más colaboración local sobre los problemas de las personas sin hogar.

“No es un problema que una ciudad pueda enfrentar solo”, dijo Vannozzi.

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, mencionó que la charla sobre los problemas de las personas sin hogar en el valle ha persistido durante años, pero es “inútil” y sin medidas mensurables.

“Tanto hablar, tantas reuniones, pero nunca cambiar, nunca impactar, nunca dar resultados”, criticó Goodman.

‘Ni Una Sola Manera’

Haven for Hope de San Antonio tiene aproximadamente mil 700 personas alojadas en el campus, divididas entre dormitorios y un patio al aire libre.

Los dormitorios de Haven for Hope tienen una barrera de entrada más alta que el patio; no se permiten a delincuentes sexuales que permanezcan allí. El patio tiene una barrera más baja para entrar: las personas pueden ser admitidas si están ebrias.

De las 148 agencias que brindan servicios en el campus, 36 de ellas tienen oficinas allí.

“Lo que no voy a hacer es presentarte a Haven for Hope como lo que debes hacer”, anunció Wilson. “Es una forma de pero no es el camino. … no hay ni una sola manera”.

El patio de Las Vegas sirve como un punto de entrada de “barrera de baja clasificación” para personas sin hogar, puntualizó Kathi Thomas-Gibson, gerente de recursos comunitarios de Las Vegas.

Alrededor de unos años se construirá un patio de aproximadamente 15 mdd, que eventualmente operará las 24 horas, los 7 días de la semana, con un área para dormir. Los equipos de alcance se comunicarán con personas sin hogar y los alentarán a buscar servicios en el patio.

A diferencia del proyecto de San Antonio, que comenzó con decenas de millones de dólares privados, Las Vegas no cuenta con una inversión privada significativa en su proyecto.

La ciudad tiene fondos alineados para el inicio y la construcción del campus, pero necesita encontrar otra fuente de financiamiento para las operaciones en los próximos años.

Los funcionarios de la ciudad están buscando una “asociación más fuerte y más inmediata” del sector privado, aseguró Goodman.

Wilson instó a la población de Las Vegas a no ver la falta de vivienda así como “tenemos que sacar a la gente de las calles”.

“Estas son personas que necesitan tu ayuda”, concluyó Wilson.