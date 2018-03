Expulsa rápido hospital de North Las Vegas a enfermos mentales, afirman antiguos pacientes

David McCovy, de 23 años, muestra fotos de sus lesiones a un reportero durante una entrevista en casa de su madre en Las Vegas el miércoles 14 de marzo de 2018. McCovy afirma que fue agredido y golpeado físicamente por el personal de North Vista Hospital en el estacionamiento del hospital. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

David McCovy, de 23 años, muestra fotos de sus lesiones a un reportero durante una entrevista en casa de su madre en Las Vegas el miércoles 14 de marzo de 2018. McCovy afirma que fue agredido y golpeado físicamente por el personal de North Vista Hospital en el estacionamiento del hospital. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

David McCovy, de 23 años, muestra fotos de sus lesiones a un reportero durante una entrevista en casa de su madre en Las Vegas el miércoles 14 de marzo de 2018. McCovy afirma que fue agredido y golpeado físicamente por el personal de North Vista Hospital en el estacionamiento del hospital. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Silveria Caban, de 58 años, y su hijo Jacob Edward Delgado, de 23, hablan con un periodista en su apartamento de Las Vegas el viernes 16 de marzo de 2018. Ambos fueron admitidos en la sala de psiquiatría del Hospital North Vista y denunciaron maltrato. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Robby Risher (cortesía)

Jacob Delgado afirma que lo tumbaron, lo pusieron en una llave de cabeza y lo sedaron sin razón. David McCovy afirma que lo golpearon contra el suelo y le dieron un puñetazo en el ojo. Y Robby Risher murió después de conducir intencionalmente su auto a un poste.

Los tres hombres tienen una cosa en común: sufrieron una enfermedad mental grave y acudieron al Hospital North Vista en busca de ayuda. El hospital, que también lanzó a una mujer suicida el mes pasado a un hogar grupal no regulado donde murió un día después, es conocido por llevar a los pacientes más pobres y enfermos del sur de Nevada.

Pero las acusaciones contra North Vista plantean preguntas sobre la falta de servicios de salud mental en Nevada, y un vistazo a lo que es estar mentalmente enfermo en este estado.

Robby Risher

En 2015, Kenneth Robert Risher, de pseudónimo “Robby”, perdió su trabajo como vendedor de autos. Su esposa lo dejó y planeó sacar a sus dos hijos fuera del estado. La abuela que lo crió acababa de morir. Estaba perdiendo su casa en dos días. En cuestión de meses, la vida de Risher se había salido de control y fue admitido en North Vista con una detención de 72 horas en “Legal 2000” después de que amenazó con suicidarse al chocar contra una pared.

Según una demanda presentada por su familia, Risher fue liberado 16 horas después sin ver a un profesional de la salud mental. Dos horas después del alta, estaba muerto; condujo su automóvil hacia un poste de transmisión de servicios de acero en la Calle Commerce.

“Robby dice: ‘Voy a subir a mi auto y conducir a un poste’, y le devuelven las llaves de su automóvil a las 16 horas de la bodega”, detallóo Dan Laird, médico y abogado de Ivy Gage Law Firm, quien esta representando a la familia “Es simplemente trágico. Creemos firmemente que si Robby hubiera sido evaluado por un psiquiatra durante el tiempo que estuvo en North Vista, estaría vivo”.

En documentos judiciales, dijo Laird, los funcionarios del hospital defendieron la decisión de liberar a Risher al decir que ya no tenía ideas suicidas.

La portavoz de North Vista, Susan Olson, informó el viernes que el hospital “nunca descargaría a sabiendas a un paciente suicida”.

“Muchos pacientes se enfrentan a múltiples trastornos que contribuyen a su inestabilidad mental, incluida la adicción a las drogas y el abuso de sustancias”, destacó Olson. “Tras el lanzamiento, incluso el paciente hospitalario adulto más estable puede tener una recurrencia de graves problemas de salud mental”.

Pero Laird detalla que expulsaron a Risher del hospital porque no tenía seguro médico. El hospital le otorgó un pase de autobús de un día después de que lo liberaron alrededor de las 8:30 a.m. del 28 de marzo de 2015. Envió un mensaje de texto a su “a nadie le importa” esposa, con quien se separó, una hora antes de embestir su automóvil el poste.

La familia de Risher demandó al hospital y a dos personas, el Dr. Michael Hixson y Lori Straub, en enero de 2016. Los registros judiciales muestran que la parte del caso contra el hospital se resolvió en agosto, pero el caso contra los proveedores médicos está pendiente y esperando una fecha para el juicio.

David McCovy

David McCovy, quien fue admitido en North Vista el 25 de noviembre después de un ataque de pánico severo, afirma que fue expulsado del hospital y agredido en el estacionamiento. Sin ver a un psiquiatra, McCovy mencionó que un médico de urgencias lo dio de alta 30 minutos después de que la ambulancia lo dejara. McCovy, quien afirmó temblar y llorar incontrolablemente, estaba sumido en una crisis mental. Él no quería irse.

“Dije ‘No me siento bien y no creo que deba irme’”, recordó McCovy. “De repente, aparecen cuatro tipos. Dos de ellos me agarraron de los brazos y dos me agarraron por los pies y me llevaron como un perro al estacionamiento del hospital. Literalmente me tiraron al suelo. Creo que alguien me dio un puñetazo en el ojo”.

La policía de North Las Vegas recibió una llamada, probablemente del personal del hospital, y McCovy fue arrestado y acusado de agresión contra una persona protegida y por allanamiento. McCovy, de 23 años, quien trabaja para el Distrito Escolar del Condado de Clark, no tiene antecedentes penales. Su tío fue un ex concejal de la ciudad de Las Vegas.

“Me expulsaron y golpearon en ropa interior sin zapatos”, describió. “Y lo siguiente que sabes es que iré a la cárcel”.

El portavoz del Departamento de Policía de North Las Vegas, Eric Leavitt, se negó a divulgar el informe policial porque el caso es “activamente en los tribunales”. La audiencia está programada para el 19 de abril.

Según documentos redactados del Tribunal de Justicia de North Las Vegas, cuatro empleados de North Vista Hospital dieron declaraciones “coherentes” a la policía de que McCovy era “verbal y físicamente combativo”. McCovy dijo que el personal del hospital se cubrió el uno al otro y vio a dos de ellos escribiendo sus declaraciones juntas.

Una cámara de vigilancia captó la pelea en el estacionamiento, pero la policía no vio la cinta antes de arrestar a McCovy.

Jacob Delgado

Jacob Delagado, un aspirante a técnico en farmacia que trabaja en un lavadero de autos, dice que un empleado del hospital, que se cree es un luchador aficionado de la MMA, Darnell Bumpus, lo colocó con una llave de cabeza y lo sedó después de pedir ayuda. Delgado, de 23 años, ha sufrido de ansiedad y depresión toda su vida.

Delgado, quien ingresó hace tres semanas en un control legal 2000, fue liberado 20 horas después sin ver a un psiquiatra. Cuando Delgado pidió llamar a su familia, detalla que un hombre que se cree que era Bumpus le dijo que se callara y lo llamó un “frijolero”. Cuando Delgado siguió protestando, dice, el hombre lo atacó dentro de la habitación del hospital. No hay cámaras allí.

“Simplemente se encendió, me empujó mientras estaba sentado y me apretaba”, expresó Delgado, quien agregó que lo amarraron toda la noche.

Bumpus no devolvió las llamadas para hacer comentarios. Se llamó a los funcionarios de seguridad del hospital y de “gestión de riesgos” cuando el Review-Journal intentó hablar con Bumpus en el trabajo. Olson, la portavoz del hospital, informó que no se han presentado quejas contra Bumpus.

La madre de Delgado, Silveria Caban, también fue llevada al Hospital North Vista el año pasado por crisis mental. En una visita, expresó que el psiquiatra líder del hospital, el Dr. Kevin Bernstein, le exigió que se quedara un día más, pero nunca la examinó ni realizó ninguna prueba. Ella cree que es porque su seguro de Medicaid permitió más días.

“Todo se trata del dinero”, comentó Caban, de 58 años. “Una vez que estás en un pabellón mental, no eres humano para ellos”.

Nevada en último lugar, una vez más

Nevada ocupa el último lugar en la nación por su acceso a la atención de salud mental, de acuerdo con Mental Health America. Está clasificada entre las más altas en tasas de suicidio en todo el país: alrededor de 21 muertes por cada 100 mil residentes, según las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los legisladores estatales están impulsando reformas radicales, desde regulaciones más estrictas para hogares grupales hasta medidas enérgicas contra los “consultores” sin licencia que hacen dinero para transferir a los enfermos mentales a los hogares.

“Finalmente estamos teniendo la conversación”, puntualizó el asambleísta: Michael Sprinkle, quien codirige el comité legislativo sobre atención médica. “La gente finalmente se está dando cuenta de que la salud mental es un problema central para muchos de los males sociales con los que nos enfrentamos hoy”.

itter.