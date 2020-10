F-16 intercepta avión que volaba por encima del mitin de Trump

Un avión de combate de la Fuerza Aérea lanzó bengalas de advertencia sobre el mitin de campaña del presidente Donald Trump en Bullhead City, Arizona, cuando una aeronave no autorizada sobrevoló la ciudad el miércoles, según el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte.

La agencia tuiteó que alrededor de las 2 p.m. envió un F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea tras una “aeronave civil que no estaba en comunicación con el ATC y entró en el área de restricción de vuelo temporal alrededor de Bullhead City, AZ sin la autorización adecuada”.

“La aeronave sospechosa no respondió a los procedimientos iniciales de intercepción, pero estableció comunicaciones de radio después de que la aeronave del NORAD desplegara bengalas de señal”, decía el tuit. “La aeronave fue escoltada fuera del área restringida por la aeronave del NORAD sin más incidentes”.

Según un artículo de military.com, “Las bengalas se utilizan a menudo como contramedida contra los misiles de búsqueda de calor que apuntan a una aeronave, pero también pueden utilizarse para llamar la atención de un piloto que no se comunica con el control del tráfico aéreo. No se consideran municiones”.

(1/2) At approx. 1400 MDT, NORAD F-16 aircraft investigated a general aviation aircraft that was not in communication with ATC and entered the Temporary Flight Restriction area surrounding Bullhead City, AZ without proper clearance. #WeHaveTheWatch

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) October 28, 2020