Fallece Bob Massi, el abogado de Las Vegas

Bob Massi, un abogado y personalidad televisiva del valle de Las Vegas de cabello de león, ha fallecido.

Massi fue un analista legal de FOX5 KVVU-TV que también presentó el programa “Bob Massi es el hombre de la propiedad” en Fox Business Network.

Su firma de abogados con sede en Henderson, Massi & Massi, confirmó el miércoles al Las Vegas Review-Journal que Massi había muerto, pero por lo demás no quisieron hacer comentarios.

El Review-Journal informó en 2011 que Massi, entonces de 60 años, estaba casado y contaba una hija, dos hijos y cuatro nietos. Fue a la universidad en Maryland y a la escuela de leyes en Texas, había estado en Las Vegas desde la década de 1970 y comenzó su propia práctica en 1980.

Shocked & deeply saddened by death of friend Bob Massi. He was one of the last cool cats. I’ll miss his talent & verve & gracious manner. Bob cared about everyone. Talented & knowledgeable, he was a great lawyer, terrific TV talent & caring man. So sorry Lynn, Dominic & Bob jr

— Geraldo Rivera (@GeraldoRivera) February 7, 2019