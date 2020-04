John Prine muere a los 73 años por COVID-19

[Cortesía]

El cantante estadounidense de country John Prine falleció a los 73 años por complicaciones de COVID-19, informaron diversos medios internacionales.

Con 23 álbumes de estudio, Prine inició su carrera en la década de los 70 y -con 50 años de trayectoria- presentó grandes éxitos como Donald y Lydia, Sam Stone, Bury Me, Paradise, Your Flag Won’t Get You into Heaven No More o Hello in There. Fue grabado por artistas como Johnny Cash, John Fogerty, Miranda Lambert y R.E.M.

El cantante era hijo de un fabricante de herramientas y una ama de casa, que aprendió a tocar la guitarra a los 14 años. Fue reclutado en el ejército durante la guerra de Vietnam y luego trabajó como cartero. Con su debut consiguió una nominación a los premios Grammy como mejor artista nuevo.

Algunos de sus temas fueron tomados como de protesta, aunque otras estaban escritas desde el humor. En 1991 ganó un Grammy en la categoría mejor álbum popular contemporáneo por The Missing Years, en 2006 ganó otro Grammy por Fair & Square como mejor álbum folk contemporáneo.

A comienzos de 1998 le fue diagnosticado un cáncer de células escamosas y se le operó extirpándole parte del cuello, lo que le dañó la lengua. En 2013, el cáncer lo invadió nuevamente, aunque ahora en el pulmón, por lo que le extirparon el pulmón izquierdo.

Aunque su último álbum The Tree of Forgiveness fue lanzado en 2018, Prine también se dio la oportunidad de probar en la actuación con un papel en el filme Daddy & Them, dirigida por Billy Bob Thornton.