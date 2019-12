Fallece George Atkinson III a los 27, antiguo corredor de los Oakland Raiders

El ex corredor de los Oakland Raiders, George Atkinson III, falleció, de acuerdo a múltiples reportes. Tenía 27 años.

Atkinson III fue originalmente contratado como un agente libre por los Raiders en 2014 después de jugar colegiadamente en Notre Dame. Fue contratado y liberado cinco veces por los Raiders, incluyendo tres veces al equipo de entrenamiento.

Atkinson III también fue contratado por los Browns, Chiefs y Jets durante cinco temporadas. Su único partido en la NFL fue en la final de la temporada 2016 para los Browns contra los Steelers. Tuvo siete acarreos en 34 yardas y un touchdown en una derrota por 27 a 24 en tiempo extra.

Our sincerest condolences to George Atkinson and his family after the passing of former #Raiders & #GoIrish player George Atkinson III. #RaiderNation mourns with his family. pic.twitter.com/zcLP2pZOJO

— Silver&BlackToday (@SilverBlack2Day) December 3, 2019