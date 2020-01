Fallece paloma de Las Vegas que tenía un sombrero de vaquero pegado a su cabeza

Una celebridad local y ex paloma que usaba un sombrero vaquero, Billie the Pidge, ha muerto, afirma un grupo local de rescate de palomas.

Billie fue una de las varias palomas locales que llamaron la atención en línea después de que alguien les pegara pequeños sombreros de vaquero en sus cabezas y las soltara. Esta y otra paloma llamada Cluck Norris por los rescatadores, fueron capturadas y liberadas de sus sombreros en diciembre.

“Estaba débil cuando la atrapamos y había perdido algunos dedos de sus patas a causa de un ‘pie acordonado’, además del sombrero que estaba pegado en su cabeza”, mencionó el domingo en Twitter, Lofty Hopes, el grupo de rescate de palomas que localizó a ambas aves.

We are saddened to announce that Billie the Pidge has passed away. She was weak when we caught her and had lost toes to stringfoot in addition to the hat being glued onto her head. pic.twitter.com/FR3vXGlMe1

— Lofty Hopes Pigeon Rescue (@Loftyhopespidge) January 13, 2020