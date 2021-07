Falleció el artista español Antonio Carnota

En esta foto de archivo, el artista Antonio Carnota interpreta una canción durante una reunión con El Tiempo realizada en septiembre de 2017 en el edificio de Alliance Against Diabetes. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

En esta foto de archivo, Antonio Carnota canta el himno nacional de Estados Unidos durante el Festival César Chávez en Las Vegas. Sábado 24 de marzo de 2018 en parque Gary Reese Freedom. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Una lamentable noticia ha impactado a la comunidad hispana de Las Vegas, el pianista y cantautor español, Antonio Carnota, falleció el lunes 19 de julio de 2021, a los 47 años, debido a complicaciones derivadas de COVID-19, según reportaron personas cercanas al artista.

Carnota nació un 23 de febrero en Beam, España y desde los ocho años descubrió su gusto por crear música a través del piano. A los 13 años comenzaron sus primeras participaciones musicales en distintas orquestas familiares y fiestas regionales en Galicia.

Su talento como productor musical, pianista y cantante lo llevaron a trabajar en importantes ciudades de España y Estados Unidos. Carnota radicó en Las Vegas de 2011 a 2013, y posteriormente regresó en 2017. Durante este tiempo consiguió la admiración de la población local y era constante verlo apoyando decenas de eventos comunitarios.

“Por 14 años de mi vida sentí las ganas de ser misionero, de hablar del amor a la gente. Fui a organizaciones, fundaciones, iglesias y lugares con niños especiales. Vine a eso a Las Vegas, a un evento un sábado en la mañana, me volvieron a invitar para cinco días más; creí que debía estar en Los Ángeles porque ahí hay más música, pero me pidieron estar más tiempo aquí, estuve en un lugar con niños especiales y fue una reacción muy bonita… Me quedé”, comentó Carnota durante una entrevista con El Tiempo realizada en septiembre de 2017.

Parte del legado que deja Carnota en el sur de Nevada es haber sido mentor de distintos jóvenes artistas locales, además de ser un hombre visionario al aventurarse a crear y producir el cortometraje “El último tango de Gardel”, el cual se estrenó hace un par de años y contó con la participación de distintos miembros de la comunidad hispana local.

“Tuve la oportunidad de estudiar un par de sesiones con el maestro Antonio, tenía 14 años, y de él aprendí mucho, sobre todo a sentirme segura y a expresar mi sentir a través de la música. Su tiempo ha terminado en este mundo y aquí en casa lloramos su partida”, escribió la cantante juvenil Sophia Camille, a través de su cuenta de Facebook.

Por su parte, a través de la misma red social, Carolina Ávila expresó que “un gran amigo y un súper artista se ha ido de éste plano terrenal… Todavía no lo creo… Cuándo me iba a imaginar que el 4 de julio sería la última vez que te íbamos a ver… Dejaste una huella tremenda en nuestros corazones, un abrazo hasta donde quieras que estés y sé que nos volveremos a encontrar”.

Carnota es recordado por sus allegados como un hombre honesto, amistoso, alegre, caritativo y con gran vocación de servicio, además de talentoso. En aquella entrevista realizada en 2017 ante este medio de comunicación, el artista español dio una muestra de su calidad humana al expresar que siempre “es mejor dar que recibir, si no damos somos como un lago cerrado, como el mar muerto, si el agua no fluye es lo peor que puede pasar. Lo he visto en personas que lamentablemente solo lo que tienen es dinero en el banco y no dan. Desde niño me enseñaron las palabras de Jesucristo ‘es mejor dar que recibir’, y aprendí a dar”.