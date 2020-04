Familia hispana es devastada por el coronavirus

“Fue a emergencias y de ahí ya no salió, él me habló y me dijo: ‘Te hablo porque me van a internar, me van a sedar porque no puedo respirar, me van a entubar. Y te llamo para despedirme, porque no sé si voy a volver a despertar’”, comentó sollozando Martha Álvarez, esposa y ahora viuda de Adrián Medina, durante una conversación con El Tiempo.

Fotografía de archivo de la señora Martha Álvarez y su esposo Adrián Medina, ambos originarios de México. [Foto Cortesía]

La crisis de salud, ocasionada por la pandemia mundial generada por el coronavirus (COVID-19), está afectando a todos, sin distinción alguna. Una familia hispana del valle de Las Vegas está pasando por un momento sumamente complicado al tener que asimilar la lamentable pérdida de su jefe y sostén, quien fue víctima de este virus.

El pasado 30 de marzo, el señor Adrián Medina comenzó a tener tos seca, dolor de cuerpo, fiebre y escalofríos. Poco tiempo después despertó con un dolor de cabeza y una fuerte molestia en el pecho. Fue entonces cuando se dirigió a hacerse el test para detectar si padecía de COVID-19, sin embargo, no pudo realizárselo debido a que en ese momento el personal de salud solo tenía capacidad para atender a personas con cita previa.

Medina tenía 45 años de edad y era originario de Colima, México. Aunque muchos negocios e industrias no esenciales cerraron por órdenes del gobernador Steve Sisolak, Medina tenía la necesidad de seguir trabajando, ya que su oficio ha sido considerado como una actividad esencial, la construcción.

“Él estaba trabajando y como muchos salía también a la tienda por la despensa. Prácticamente es imposible saber dónde fue contagiado”, compartió la señora Álvarez a este medio de comunicación.

Fue el miércoles 8 de abril cuando Medina perdió la batalla contra el COVID-19. Además de su esposa, deja a tres hijos, una nuera y una nieta de tan solo tres años.

“El médico me llamó y me explicó que desafortunadamente ya no estaba nada en sus manos que pudieran hacer, que ya no podían hacer nada por él”, relató con tristeza Álvarez y agregó que “nosotros seguimos aquí (en casa) en cuarentena. No podemos salir, mi nieta también ha dado positivo. Mientras me daban la noticia de que mi esposo había muerto, mi nuera se estaba llevando a mi nieta a emergencias por tener fiebre”.

Por fortuna la menor no presenta síntomas de gravedad, se encuentra estable y con medicamento. Los médicos permitieron que continuara su recuperación desde casa. Sin embargo, esta familia hispana aún tiene que enfrentar los gastos fúnebres del señor Medina.

“Una de mis amigas nos hizo una cuenta de GoFundMe, tenemos otra forma por medio de Zelle, es como nos están apoyando”, dijo Álvarez.

Tanto las autoridades federales, estatales y municipales han pedido a la población permanecer en sus hogares y cumplir las directivas de distanciamiento social. La lucha contra el COVID-19 necesita de la colaboración de toda la comunidad, todos están juntos en esto sin importar ideología política, creencia religiosa, nacionalidad, edad, situación social, género, origen étnico o cualquier otra diferencia.

“Recientemente hice un video diciendo eso, espero que todos los incrédulos vean el video y les ‘caiga el veinte’ y entiendan que el peligro, el virus, realmente está ahí. Tienen que hacer conciencia y cuidarse, cuidarnos, no solamente es que le afecte a una persona, nos está afectando a todos de una manera u otra. Miles se han quedado sin trabajo, no es algo que solamente le afecte a alguien, es algo que le afecta a todos. Tenemos que hacer conciencia, porque mientras no hagamos conciencia esto no va a parar”, concluyó Álvarez.

Las personas que deseen apoyar a la familia del señor Medina, pueden hacer un depósito bancario por medio de Zelle, el sistema solamente le va a requerir indicar que es a nombre de Martha Álvarez y el número telefónico (702) 292-1324.

Otra manera para apoyar es mediante el sitio web de recaudación de fondos GoFundMe.

