Familia pide cambios en las tácticas policiales tras tragedia

Las sirenas de la policía ponen nerviosa a Latia Alexander. No siempre fue así para esta madre de North Las Vegas de Isaiah Williams.

Latia Alexander, madre de Isaiah Williams, de 19 años, que fue abatido por una unidad SWAT de la Policía Metropolitana el 10 de enero, en su casa de North Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Isaiah Williams, de 19 años, fue abatido por una unidad SWAT de la Policía Metropolitana el 10 de enero de 2022, mientras la policía ejecutaba una orden de inspección en una dirección en la que creían que se encontraba un sospechoso de homicidio. (foto de cortesía)

No siempre fue así para esta madre de North Las Vegas de Isaiah Williams. Está orgullosa de los cuatro y medio años que sirvió como agente de policía en East Cleveland, Ohio.

Su reacción a las sirenas de la policía cambió después de que Williams, de 19 años, fuera abatido a tiros por agentes SWAT del Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) que ejecutaban una orden de inspección en un apartamento del valle este el mes pasado.

“Definitivamente me ha hecho dividirme entre los dos”, dijo Alexander. “Porque definitivamente entiendo el lado de los oficiales, y luego sigo entendiendo el lado de mi hijo”.

Williams estaba dormido en un sofá cuando los agentes entraron por la fuerza en el apartamento ubicado en la manzana 3000 de South Nellis Boulevard alrededor de las 5 a.m. del 10 de enero. La policía dijo que buscaban a otro hombre buscado por un asesinato ocurrido en noviembre.

Cuando los agentes SWAT rompieron una ventana lateral y entraron por la puerta principal, Williams se despertó y disparó un arma 18 veces, alcanzando a dos agentes. Cinco agentes devolvieron el fuego con 23 disparos a Williams. El alguacil adjunto de la Policía Metropolitana, Andrew Walsh, dijo tres días después de la muerte de Williams que el sospechoso del homicidio no estaba en la casa durante la redada, y que Williams no era un delincuente conocido.

“La gente no entiende el modo de protección en el que entras cuando vives ciertas situaciones”, dijo Alexander. “Ni siquiera tengo la sensación de vivir en un mal vecindario, pero nunca se sabe lo que puede pasar”.

‘Respetaba a la policía’

Williams debía quedarse en casa de un amigo, dijo su madre, pero como habían salido después del toque de queda, ambos fueron al apartamento de Nellis a pasar la noche. Su amigo estaba en la casa cuando la policía entró y disparó a Williams.

En la sala de su casa de North Las Vegas, un mes después de su muerte, su familia dijo que cree que Williams temía por su vida porque no sabía que las personas que forzaron la entrada en la casa eran agentes de policía.

Alexander y el hermano menor de Williams, Sean Johnson, llevaban camisetas con el rostro de Williams y la fecha de su muerte. Cojines con su imagen adornaban su sofá, donde estaban sentadas las hermanas de Williams, Chasity Johnson, de 16 años, y Ta’Nya Johnson, de 18. Sean, de cuatro años, no podía quedarse quieto, jugueteando con el control de un videojuego.

“Mi hermano respetaba a la policía”, dijo Chasity Johnson. “Sabía qué hacer y qué no hacer con la policía. Al escuchar todos los gritos y los golpes, no sabía quién era. Solo pensó que le estaban robando”.

Alexander y su familia se mudaron a North Las Vegas hace cinco y medio años.

“Soy muy allegada a la familia y mi hijo es muy querido”, dijo Alexander. “Así que fue devastador y supongo que todos querían tener cosas para recordarlo. Al no estar ya físicamente aquí, lo único que tenemos son fotos”.

La familia celebró una concentración en el Strip el 29 de enero con letreros que incluían el mensaje: “La policía de Las Vegas asesinó a Isaiah Williams”. Alexander dijo que el objetivo del acto era difundir la muerte de su hijo, pero que su objetivo a largo plazo es impedir que la policía realice redadas como la que condujo a la muerte de Williams.

“Entiendo que tengan que hacerlas. Me gustaría no poder hacerlas nunca, porque es peligroso”, dijo Alexander. “Era peligroso para los agentes, era peligroso para la víctima, era peligroso para la civilización normal: todos los demás en los apartamentos”.

El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, dijo que los agentes llamaron a la puerta y anunciaron su presencia al ejecutar la orden.

“Se hizo varias veces, y se hizo en una ventana trasera y también en la puerta principal”, dijo Lombardo este mes. “De este modo, el individuo que se encontraba en la residencia era plenamente consciente de quién estaba en la puerta, de quién intentaba forzarla, y eso es lo que ocurrió. Lamentablemente, el individuo tomó la decisión de disparar contra los agentes de policía”.

“Ni idea de quién es este tipo”

Los agentes Kerry Kubla, de 50 años, y Brice Clements, de 36, fueron alcanzados por los disparos de Williams. Kubla fue alcanzado en ambos brazos y en una pierna, y Clements recibió un disparo en el brazo izquierdo, según Walsh.

Los agentes de SWAT usaron distracciones “ruidosas”, que incluían un flash y una explosión, dijo Walsh, mientras anunciaban “orden de inspección policial”. La policía no se equivocó de dirección, dijo, y añadió que la investigación del homicidio llevó a los detectives a determinar que el sospechoso estaría en el apartamento.

Alexander intentó averiguar quién era el sospechoso acudiendo al lugar del tiroteo y hablando con la gente de la zona, pero nadie con quien habló lo conocía. No creía que su hijo conociera al sospechoso.

“En realidad no tenemos ni idea de quién es este tipo”, dijo Alexander.

Wattsel Rembert, de 23 años, fue arrestado el 12 de enero en el marco de la investigación de homicidio por la muerte de Nicolas Thomas, de 30 años, a quien dispararon en una parada de autobús cerca del cruce de Nellis Boulevard y Boulder Highway alrededor de las 3 a.m. el 18 de noviembre y que posteriormente murió. Los registros del tribunal muestran que la acusación de Rembert de asesinato abierto fue desestimada el 24 de enero.

“Los cargos fueron desestimados porque, en este momento, no hay suficientes pruebas para retenerlo para el juicio”, escribió la oficina de información pública de LVMPD en un correo electrónico. “En un principio fue arrestado a raíz de que un familiar lo identificó como sospechoso, pero seguimos reuniendo pruebas adicionales y el caso sigue en curso”.

Previo encuentro con la policía

Alexander dijo que Williams era divertido, bobo y “siempre hacía bromas”.

“Todos lo querían”, dijo Alexander. “Por eso tenía tantos amigos, porque no juzgaba. No importaba lo que tuvieras o lo que no tuvieras, simplemente era tu amigo. Siempre intentaba ayudar a la gente”.

Dijo que a Williams le encantaba cocinar, y que disfrutaba especialmente cuando le hacía hot cakes por la mañana.

“Recuerdo haber jugado mucho básquetbol con él cuando era más joven”, dijo Ta’Nya Johnson. “Él fue quien me metió en el básquetbol, por lo que lo jugué en quinto grado”.

El 17 de diciembre, aproximadamente un mes antes de la muerte de Williams, Alexander, Ta’Nya Johnson y Chasity Johnson se despertaron a primera hora de la mañana cuando la policía de North Las Vegas tocó su puerta y llamó a los que estaban dentro para que salieran.

Alexander dijo que buscaban a Williams por “algo relacionado con un robo”. Antes de saber el motivo, Alexander despertó a sus hijos y se vistió frenéticamente. Cuando Chasity Johnson salió por la puerta trasera, la policía la apuntó con sus armas, y ella levantó las manos y volvió a entrar. Alexander los condujo a la puerta principal, donde les apuntaron con armas y les dijeron que se pusieran en fila frente al garaje.

Williams no se encontraba en la casa en ese momento. Alexander describió a la policía como “agresiva” antes de saber que Williams no estaba en casa. Dijo que fue vergonzoso estar en fila frente a su casa, delante de sus vecinos.

Ver en las noticias que la policía de Minneapolis disparó a la persona equivocada mientras ejecutaba una orden de inspección ha hecho más difícil su proceso de duelo.

Este mes, la policía de Minneapolis disparó y mató a Amir Locke, de 22 años, que estaba envuelto en una manta en un sofá sosteniendo una pistola. Locke no figuraba en la orden de detención que la policía estaba ejecutando, según informó The Associated Press.

“Volví a entrar en shock”, dijo Alexander. “Fue casi como volver a ver a mi hijo de nuevo”.

Cuestionó los métodos que usa la policía para ejecutar las órdenes de inspección cuando ha habido ejemplos en los que ha salido mal.

“Para mí no tiene sentido seguir aplicando las mismas tácticas y obtener el mismo resultado, que no es bueno”, dijo Alexander.