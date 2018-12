Familiares y dignatarios celebran a George H.W. Bush – LIVESTREAM

El ataúd abanderado del ex presidente George H.W. Bush es llevado por una guardia de honor militar que pasa por el ex presidente George W. Bush y su esposa Laura Bush, al presidente Donald Trump, a la primera dama Melania Trump, al ex presidente Barack Obama, a Michelle Obama, al ex presidente Bill Clinton, a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, ex presidente Jimmy Carter y Rosalynn Carter durante un funeral de Estado en la Catedral Nacional, el miércoles 5 de diciembre de 2018, en Washington. (Carolyn Kaster / AP)