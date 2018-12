Festejaron 15 Años en plan estelar

diciembre 7, 2018 - 4:00 am

En la foto desde la izquierda: Carlos Velis, Dr. Félix Ulloa y Eduardo López Rajo. Viernes 30 de noviembre, en el Suncoast hotel & casino. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Vila Perdomo, manifestó su inquietud sobre los planes del movimiento para con los “tepesianos”. Viernes 30 de noviembre, en el Suncoast hotel & casino. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

En la foto, desde la derecha: Irma Vaquerano y Olga Noriega. Viernes 30 de noviembre, en el Suncoast hotel & casino. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Julio César Muñoz vino desde Nueva York a la celebración. Viernes 30 de noviembre, en el Suncoast hotel & casino. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El Dr. Félix Ulloa, expuso la plataforma de campaña que ofrecen a los salvadoreños, dentro y fuera del país. Ulloa es candidato a la vice presidencia de El Salvador por el movimiento Nuevas Ideas. Viernes 30 de noviembre, en el Suncoast hotel & casino. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Un grupo de entusiastas promotores de los valores centroamericanos dieron origen a un proyecto esperanzador que adoptó el lema “Siete países, una voz”. Los ideales de una América Central unida, que Eduardo López Rajo, ha venido impulsando desde distintos frentes, fue creciendo, atrayendo a personalidades de las siete naciones y consolidándose en una motivadora esperanza para todos los residentes de origen centroamericano en Las Vegas.

Este año celebraron su 15 Aniversario, para lo cual, invitaron a los candidatos de los principales partidos políticos de El Salvador, para que vinieran a presentar sus plataformas con miras a las elecciones presidenciales del próximo año.

La celebración tuvo lugar el viernes 30 de noviembre en el hotel y casino Suncoast.

“Desde su creación, la coalición ha colaborado arduamente con otras organizaciones de la sociedad civil con el principal objetivo de brindar un servicio honesto a la comunidad, hemos promovido el liderazgo para dar voz y representación a la comunidad oriunda de Centroamérica en todos los foros, desde las autoridades locales, estatales y federales”, comentó Eduardo López Rajo, presidente de la Coalición Centroamericana de los Estados Unidos con sede en Nevada.

“Estamos comprometidos con el valor humano, la buena actitud y el espíritu de unión”, puntualizó sobre la celebración que, en esta oportunidad, estuvo dedicada a El Salvador, su país de origen.

Las actividades empezaron con un “conversatorio”, una conferencia donde el Dr. Félix Ulloa, expuso la plataforma de campaña que ofrecen a los salvadoreños, dentro y fuera del país. Ulloa es candidato a la vicepresidencia de El Salvador por el movimiento Nuevas Ideas que, de resultar ganador en los comicios de febrero próximo, buscaría constituirse en partido político.

“Al igual que lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, el día que se inició la Cuarta Transformación en México: mi gobierno se compromete a tres cosas; a no mentir, a no robar y a no traicionar al pueblo”, comentó Ulloa antes de escuchar las principales inquietudes de los salvadoreños de la diáspora, reunidos en el salón Sunrise del hotel &casino Suncoast, el viernes 30 de noviembre. Por la noche allí también se llevó a cabo una ceremonia de gala, donde se reconoció el trabajo de latinos radicados en Las Vegas.

Uno de los temas más abordados por la concurrencia fue la seguridad.

¿Qué programa tienen considerado para erradicar la inseguridad que priva en El Salvador?, preguntó Julio César Guzmán, que vino desde Nueva York a la celebración. Félix Ulloa precisó que tienen delineado un plan de cinco puntos para combatir ese flagelo, en caso de triunfar: prevención, asignación de recursos, asistencia a las víctimas, reinserción a la sociedad civil y el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, como eje de la estabilidad y la promoción de la paz social.

Respecto a los “tepesianos salvadoreños”, un vasto segmento que radica en Las Vegas, Vila Perdomo le cuestionó su postura al respecto. Sobre todo, porque los plazos que da el gobierno estadounidense generan gran ansiedad entre la población.

“Hay dos vías de acción, una de ellas es buscar una prórroga, hablar directamente con el gobierno norteamericano y con todos los legisladores en Washington para ver la posibilidad de cambiar ese estatus temporal en algo permanente, para todos aquellos que prueben que durante el ejercicio del TPS han cumplido con todos los requisitos que se necesitan para obtener la residencia permanente”, acotó, puntualizando que la otra cosa es “tener un programa de reinserción para todos los que quieran regresar al país, aunque considero que la gran mayoría se va a perder en la sociedad, porque si el gobierno no les ofrece una línea clara, y les asegura un retorno seguro, la gente preferirá quedarse aquí, aunque sea en ‘las sombras’. Esa es una cuestión súper importante que requiere ser discutida”.

Irma Vaquerano, miembro de Nuevas Ideas en Las Vegas, manifestó por otro lado su inquietud sobre las facilidades que el nuevo gobierno dará a las personas que deseen invertir en El Salvador, si hay estímulos fiscales, apoyo económico y, sobre todo, qué facilidades dará el nuevo gobierno a salvadoreños que se retiran y desean regresar a su lugar de origen.

La inseguridad es un tema escabroso, pero también las personas de la tercera edad piensan dos veces antes de analizar la posibilidad de retirarse en su país.

“Desde que se fundó este movimiento, siempre hemos tenido un área específica dedicada a los salvadoreños en el exterior, en la diáspora, desde el punto de vista migratorio y económica. Tenemos una estrategia para repatriar al talento y capitales que así lo quieran, en la creación de una banca nacional que sea administrada por migrantes. Las divisas que nuestros compatriotas enviaban a El Salvador, en ocasiones regresaban el mismo día a Estados Unidos, luego de haber sido cambiados por colones, la moneda corriente en el país. Urge un cambio en la adminstración de recursos”, explicó Ulloa.

Los asistentes expresaron sus preguntas e inquietudes al candidato a la vicepresidencia, quien se mostró paciente y respondió con temple político.

Se vislumbra un cambio importante en El Salvador.

En la noche, durante la gala, Mario Guardado recibió el premio Liderazgo Internacional, de manos de Eduardo López Rajo, presidente de la Coalición Centroamericana de los Estados Unidos.

Mario Guardado nació en El Salvador y creció en Nicaragua. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés), fue diplomático en Brasil y en la actualidad se encarga de asuntos relacionados con el Mercosur y, en Las Vegas, trabaja con la industria hotelera, de turismo y de negocios internacionales.

Guardado es presidente de Latin Media Group, empresa de comunicación para la industria de casinos y turismo de negocios. Habla inglés, español y portugués.