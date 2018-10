El ex-réferi Richard Steele enseña boxeo a un niño. El sábado 29 septiembre de 2018, en North Las Vegas. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Un pequeño descansa casi al final del Festival Niños Saludables, el sábado 29 septiembre de 2018 en North Las Vegas. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Niños aprenden a jugar en el Festival Niños Saludables, el sábado 29 septiembre de 2018 en North Las Vegas. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

El área para aprender sobre el cultivo de los alimentos, para probarlos y comprarlos. El sábado 29 septiembre de 2018, en North Las Vegas. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Momento en el Festival Niños Saludables fue organizado por la Extensión Cooperativa de la UNR. El sábado 29 septiembre de 2018, en North Las Vegas. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Los niños Julio de 10 años, y Margarita, de 8 (izquierda) “compran” verduras en el mercadito del Festival Niños Saludables. El sábado 29 septiembre de 2018, en North Las Vegas. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

En su séptima edición anual el Festival de Niños Saludables ofreció una variedad de actividades que incluyeron ejercicios divertidos, pruebas de alimentos, un mercadito y entretenimiento. “Hay que empezar temprano a educar a los niños para que coman sano, beban agua y se mantengan activos”, afirmó Zoraida Caldera, de la agencia organizadora del evento.

El Festival de Niños Saludables tuvo lugar el pasado sábado 29 de septiembre en el Centro Comunitario Pearson, en North Las Vegas, impulsado por la Extensión Cooperativa de la Universidad de Nevada Reno, en donde Caldera es instructora con el Programa “Todo para Niños”, en inglés “All 4 Kids”.

Este festival –dijo Caldera— lo hacemos cada año en estos días porque septiembre es cuando se hacen las campañas para combatir la obesidad infantil, que ya es un problema nacional. Para darnos idea de ello debemos saber que en Nevada el 30% de los pequeños de cinco años padece sobrepeso u obesidad.

“La mala salud de los infantes comienza con la familia, los padres no ponen cuidado con la alimentación y a eso se suma el uso de la tecnología. Los padres ya no invitan a jugar a sus hijos, no les fomentan el juego con movimiento físico. Hoy prefieren darles el teléfono inteligente y que jueguen con aparatos. Este es el problema: que los niños son sedentarios y no se les ayuda a hacer ejercicio”, siguió Caldera.

Los padres de familia viven ocupados y permiten que sus hijos consuman comida chatarra, en lugar de una alimentación con frutas y vegetales. Pero además no se les da agua y en cambio sí muchas bebidas azucaradas.

Cuando vemos todo esto entonces podemos entender el problema del sobrepeso y la obesidad, afirmó Caldera y sentenció: Con la inmovilidad de los niños y la mala alimentación vienen el sobrepeso y la obesidad; lo que estamos haciendo es provocando una crisis de salud pública inmensa, en nivel nacional.

“Lamentablemente los padres de familia hispanos no nos damos cuenta de que somos responsables de esta crisis. En realidad, esto es un problema grande porque con el sobrepeso y la obesidad se crean enfermedades crónicas como la diabetes o hipertensión, que son de adultos mayores. No es justo que los niños sufran de eso”, afirmó Caldera.

El festival tuvo lugar en áreas al aire libre del Centro Comunitario Pearson. Fue precedido por una caminata llamada “Walk-A-Ton”, organizada por The Links, donde participaron unas 50 familias con sus niños, las que después se unieron al Festival.

El perímetro del amplio espacio del festival lo ocuparon puestos de unas 40 agencias y empresas, como el Servicio de Alimentos y el Programa FACES, del Distrito Escolar; Servicios de Recreación

de North Las Vegas; Voluntarios de la Policía Metropolitana;

la escuela Dental de UNLV; diversas agencias del Condado Clark;

Childrens Heart Center Nevada, YMCA y otras.

En un puesto se mostró cómo preparar batidos nutritivos, mientras que, en otro, el del “Gimnasio de Box Richard Steele”, se dieron demostraciones de sparring. El mismo ex-réferi y miembro del Salón de la Fama del Boxeo, Richard Steele, atendió a los niños.

En varios lugares hubo instructoras animando a los niños a hacer juegos y movimientos, como la carrera en sacos o el baile con aros. Grupos de niños mostraron sus habilidades con las artes marciales y después otros bailaron al ritmo de la música.

Una de las áreas que llamó mucho la atención fue “El jardín”, donde se les mostró cómo se siembran y se cosechan los alimentos. Luego en la mesa de los chefs se les dio a probar alimentos preparados ahí mismo. Y luego en un mercadito, con “monedas” de plástico los niños pudieron comprar verduras y frutas.

El Tiempo pidió comentarios a padres de familia. La señora Ramírez, que acompañaba a cuatro pequeños dijo: “El festival está muy bueno. Algunas de las cosas que dicen aquí ya las sabemos, pero no hacemos caso; los chamacos solo quieren comer dulces y no hacen caso, ya ve cómo somos”.

La señora Zepeda, mientras su esposo e hijos eran atendidos en uno de los puestos, comentó: “Uno siempre aprende en estos festivales; acabamos de pasar por “el jardín”, donde mostraron el cultivo de vegetales y nos dieron probaditas. Todo está muy bien, y agregó que ella y su familia disfrutaron el pasado “Fiesta Las Vegas”, de El Tiempo.

Antes de terminar el evento se contaban unas mil personas asistentes, dijo Zoraida Caldera, quien para finalizar mandó un mensaje a los padres de familia hispanos:

“Hay que empezar temprano a inculcar en los niños el hábito de comer sano, tomar agua y mantenerse activos. Los padres son responsables de hacer niños saludables, que después serán jóvenes sanos; lo mismo cuando sean adultos y, de seguro, sus propios hijos van a ser saludables también”.

Para información, ideas y sugerencias: unce.unr.ed/healtykidsresourcecenter