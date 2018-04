Festival ofreció tacos, lucha y más en parque de Las Vegas

Becca Parks se presenta con su banda The Tiki Bandits para el primer "Tacos and Tamales Festival", organizado por "Clark County Parks and Recreation", en Sunset Park en Las Vegas el sábado 31 de marzo de 2018. El evento contó con una amplia gama de ofertas de alimentos, degustaciones de cerveza y tequila, música en vivo, exhibiciones de Lucha Libre, juegos mecánicos y actividades para niños. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @dreacornejo