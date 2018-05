Fiesta y cultura en North Las Vegas

“Esta fue la tercera edición de la fiesta City of North Las Vegas y, gracias al apoyo del concejal Isaac Barrón, resultó de maravilla”, comentó en exclusiva a El Tiempo, la organizadora del festival Janet Revere.

mayo 4, 2018 - 10:15 am

Una de las artistas invitadas a la celebración del aniversario de la ciudad de North Las Vegas fue la niña Salmha, aquí con la organizadora Janet Revere. Sábado 28 de abril de 2018, en el City Hall de North Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Claudia Alcaráz y Ángel Fernández, primeros desde la izquierda, informaron sobre una manera sana de mantener el peso y alimentarse con propiedad. Sábado 28 de abril de 2018, en el City Hall de North Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La fiesta tuvo lugar en los pasillos del City Hall de North Las Vegas, el pasado domingo 29, de 11 de la mañana a 2 de la tarde.

Durante los pasados tres años, de manera consecutiva, el festival también permite la celebración de la institución de la municipalidad, que se festeja el 30 de mayo, con la particularidad que la fiesta está enfocada a la comunidad hispana que reside en esa jurisdicción de la ciudad.

El congresista por el Distrito 4 de Nevada, Rubén Kihuen, entregó certificados congresionales a los participantes de la fiesta, entre los que destacaron Los Matachines de Ciudad Juárez, el Ballet Senyelistli Azteca y otros.

De manera solemne, leyó el contenido de su reconocimiento ante los asistentes, que se mostraron muy orgullosos de que haya aceptado la invitación por tercer año seguido. En la entrega, le acompañó el vicealcalde y también profesor de la preparatoria Rancho, Isaac Barrón.

La niña Salmha Rodríguez vino desde Houston, Texas es para sumarse al elenco artístico y cultural que mostró su talento al público asistente a la fiesta.

“Canto un poquito de todo, pero mi especialidad son las rancheras, la música tradicional mexicana, no me gusta mucho el regaetton, nací en Estados Unidos, pero mis papás son de Monterrey, Nuevo León, México, de la misma zona donde nació la cantante Gloria Trevi”, detalló la pequeña artista, destacando “en mis presentaciones exhorto a la gente a que sigan trabajando como campeones, que no dejen que una persona mala los eche para abajo. Siempre hay que mirar para arriba, pidiéndole a Dios por su protección y cuidado, siempre representando con mucho orgullo a los mexicanos en este país”.

El material discográfico de la niña, Corazón de chocolate, contiene 10 temas dos de ellos inéditos, compuestos en especial para la niña por Jorge Badillo: Te buscaré y el que da título al disco.

De acuerdo con la organizadora, la niña arrancó aplausos del respetable, por lo que está considerada para formar parte de todas las actividades que ella promueve entre la comunicad local.

“Agradezco a El Tiempo por su apoyo, a toda la gente mis respetos, este festival también se realiza para celebrar el aniversario de North Las Vegas, que se festeja el 30 de mayo. A todos los grupos que enriquecen el folclor en la comunidad, muchas gracias”, destacó Revere.

La fiesta fue difundida por redes sociales y destacaron un desfile de banderas para dar inicio con las actividades, el elenco artístico estaba contemplado de las siguientes: Rumba terapia, Mariachi Acero, El brinco del Chinelo, Fiesta Morelense, La danza del Carrizo de los Matachines de Juárez, Alejandro Millán, El Consentido; Felipe El Bombardero, Gran Bathalia y Zenón Acosta.