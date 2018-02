Fleury cimienta legado a lo largo de las orillas del río Ohio

El portero del Golden Knights, Marc-Andre Fleury, en el centro, visita a los miembros de su antiguo equipo, los Pittsburgh Penguins, en Pittsburgh el martes 6 de febrero de 2018. (Pittsburgh Penguins / Evan Schall)

El portero de Vegas Golden Knights Marc-Andre Fleury presente durante el himno nacional antes del partido de hockey de la NHL contra su antiguo equipo, los Pittsburgh Penguins, en Pittsburgh el martes 6 de febrero de 2018. (AP Photo / Gene J. Puskar)

El portero del Golden Knights Marc-Andre Fleury, en el centro, mira su anillo de la Stanley Cup que ganó con su antiguo equipo, los Pittsburgh Penguins, junto al gerente general Jim Rutherford, izquierda, y el propietario Mario Lemieux en Pittsburgh el martes 6 de febrero. 2018. (Pittsburgh Penguins / Evan Schall)

El ex portero de los Penguins Marc-Andre Fleury y miembros del Club de Niños y Niñas Sto-Ken-Rox en McKees Rock, Pa., En esta ceremonia de inauguración de junio de 2017. (Club de Niños y Niñas Sto-Ken-Rox)

El ex portero de los Penguins Marc-Andre Fleury y su familia en esta ceremonia de inauguración de junio de 2017. (Club de Niños y Niñas Sto-Ken-Rox)

Una foto de Marc-Andre Fleury se ve en la pared en el Sto-Ken-Rox Boys and Girls Club en McKees Rock, Pa. (Ed Graney / Las Vegas Review-Journal)

Se ve un patio de recreo en el Club de Niños y Niñas Sto-Ken-Rox en McKees Rock, Pa. El portero Marc-Andre Fleury de Golden Knights ayudó al club a agregar el patio de juegos y otros elementos antes de dejar los Pingüinos en 2017. (Ed Graney / Las Vegas Review-Journal)

Una placa con el ex portero de los Penguins Marc-Andre Fleury en el Sto-Ken-Rox Boys and Girls Club en McKees Rock, Pa. (Ed Graney / Las Vegas Review-Journal)

Signo del Club de niños y niñas Sto-Ken-Rox en McKees Rock, Pa. (Ed Graney / Las Vegas Review-Journal)

El ex portero de los Penguins Marc-Andre Fleury y miembros del Club de Niños y Niñas Sto-Ken-Rox en McKees Rock, Pa., En esta ceremonia de inauguración de junio de 2017. (Club de Niños y Niñas Sto-Ken-Rox)

McKEES ROCKS, Pa. – Las calles son estrechas y deprimidas, los edificios abandonados son tan sombríos como el clima gris que el invierno ha vuelto a traer a este distrito del oeste de Pensilvania a lo largo de las orillas del sur del río Ohio.

Es una ciudad de 6,000 personas de clase trabajadora que nunca se recuperaron del colapso de la industria siderúrgica; nunca se recuperaron totalmente desde principios de los 80 y con las tasas de desempleo de todos los tiempos, nunca conocieron mucha prosperidad luego de la desindustrialización de los Estados Unidos.

Los molinos se cerraron y todo murió junto con eso.

Lo que hace que esto sea aún más significativo: es aquí, en la parte superior de un largo y sinuoso camino en una de esas calles estrechas, en un lugar donde más del 35 por ciento de los residentes viven en la pobreza, donde Marc-Andre Fleury decidió hacer una diferencia.

La mayoría de las caras jóvenes que corren alrededor del Sto-Ken-Rox Boys & Girls Club el martes, nunca conocerán al famoso portero, nunca conocerán personalmente al jugador que a 6 millas de distancia en el centro de Pittsburgh más tarde esa noche regresó a la Arena PPG Paints por primera vez desde que fue dejado expuesto por los Pingüinos y seleccionado por los Caballeros Dorados como parte del proyecto de expansión de la NHL.

Fue un regreso a casa de emociones extremas, resaltado por un tributo en video del primer periodo de Fleury, quien haría 33 bloqueos pero terminaría corto en el final de una victoria de 5-4 por los Pingüinos.

El calendario cambió al 2018 y también a los dos campeones defensores. Pittsburgh ganó 11 de 15 en el nuevo año. Aquí vamos de nuevo con estos tipos.

El juego terminó y se pudo ver a Fleury arrojando su bastón en un pasillo trasero que mientras salía del hielo.

Él quería esto tanto como cualquiera.

“Será más fácil jugar contra ellos en el futuro”, dijo Fleury. “Mucho estrés. Me encontré pensando demasiado. Pero esta noche, nunca lo olvidaré.

“Aunque olvidaré el puntaje”.

Fleury recibió su tercer anillo de la Copa Stanley de los Penguins más temprano en ese día, y sin embargo, si la cita es cierta, deberíamos tallar nuestro nombre en corazones y no en lápidas, y ese legado está grabado en las mentes de los demás y en las historias que comparten, él estableció un estándar bastante alto antes de abandonar la ciudad que fue su hogar durante 14 años.

El moderno patio de recreo pintado en negro y dorado de los pingüinos se encuentra justo afuera de la entrada del Boys & Girls Club, una estructura financiada por Fleury y dedicada en una ceremonia en junio con el jugador, su esposa y sus dos hijas pequeñas.

A un lado del piso de goma para todo clima hay una atracción de agua que Fleury había construido para que los niños de la ciudad disfrutaran durante los calurosos meses de verano.

Cuando entras por una puerta lateral, llegas a Rink 29, una sala de hockey nombrada por Fleury, que también pagó por las redes, el reloj de puntuaciones, los equipos deportivos, materiales educativos, los videojuegos y todas las consolas necesarias para jugarlos.

Ponlo de esta manera: le dieron a Fleury una lista de deseos para todo lo que el club necesitaba para mantener a los niños fuera de las calles y a salvo después de la escuela; esperaban que él pudiera proporcionar solo algunos de estos artículos, él los proveyó a todos.

“Todavía no podemos creer lo que la familia Fleury hizo por nuestra comunidad”, dijo Kevin Nicholson, director ejecutivo del club. “Ahora tenemos más hijos de los que hemos tenido, de 120 a 130 por día, y todo lo que él les dio les permitió ser más activos. Marc hizo esto por todos los motivos correctos. Es algo que estará aquí por mucho tiempo.

“Es un lugar difícil para muchos de estos niños”. No hay mucho dinero e incluso los más pequeños que quizás no sepan quién es el No. 29, les enseñamos sobre él. Todo esto era muy necesario”.

En un momento del martes, una Minivan se detuvo y un niño de 7 años saltó desde el asiento delantero, rumbo a otro día de hockey dentro del Rink 29.

“Los niños necesitaban algo así en el vecindario”, dijo su madre, Casey Bayer. “Merecen que pasen cosas buenas para ellos. Todo el mundo ama a Fleury aquí “.

En un pueblo de 6,000 habitantes que nunca se recuperaró del colapso de la industria siderúrgica, donde las calles son estrechas a lo largo de la orilla sur del río Ohio, compartirán historias sobre el famoso portero que antes de abandonar su hogar adoptivo, ayudó para algo valioso: sus hijos.

“Es lo importante, ¿sí?”, Dijo Fleury. “Devolver algo que durará”.

Se dice que es la forma de cimentar los legados, tallando su nombre en corazones y grabándolo en las mentes de otros.

