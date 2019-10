Fomentan el buen trato a los animales con divertido evento

Un evento que ya es una tradición entre los habitantes de la comunidad Master Mountain’s Edge es “Free Family, Fur &Fun Festival Celebrates Lives of Pets and Helps Animals in Need”, el cual se llevó a cabo el sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park.

octubre 18, 2019 - 11:35 am

Decenas de mascotas participaron con sus dueños en un divertido concurso de disfraces de Halloween. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintas organizaciones que trabajan a favor de los animales participaron para incentivar el trato ético hacia los mismos. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El “Free Family, Fur & Fun Festival Celebrates Lives of Pets and Helps Animals in Need” ya es una tradición entre los habitants de la comunidad Master Mountain’s Edge. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de mascotas participaron con sus dueños en un divertido concurso de disfraces de Halloween. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El “Free Family, Fur & Fun Festival Celebrates Lives of Pets and Helps Animals in Need” ya es una tradición entre los habitants de la comunidad Master Mountain’s Edge. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintas organizaciones que trabajan a favor de los animales participaron para incentivar el trato ético hacia los mismos. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de mascotas participaron con sus dueños en un divertido concurso de disfraces de Halloween. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El “Free Family, Fur & Fun Festival Celebrates Lives of Pets and Helps Animals in Need” ya es una tradición entre los habitants de la comunidad Master Mountain’s Edge. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintas organizaciones que trabajan a favor de los animales participaron para incentivar el trato ético hacia los mismos. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de mascotas participaron con sus dueños en un divertido concurso de disfraces de Halloween. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El “Free Family, Fur & Fun Festival Celebrates Lives of Pets and Helps Animals in Need” ya es una tradición entre los habitants de la comunidad Master Mountain’s Edge. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintas organizaciones que trabajan a favor de los animales participaron para incentivar el trato ético hacia los mismos. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de mascotas participaron con sus dueños en un divertido concurso de disfraces de Halloween. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintas organizaciones que trabajan a favor de los animales participaron para incentivar el trato ético hacia los mismos. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintas organizaciones que trabajan a favor de los animales participaron para incentivar el trato ético hacia los mismos. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de mascotas participaron con sus dueños en un divertido concurso de disfraces de Halloween. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintas organizaciones que trabajan a favor de los animales participaron para incentivar el trato ético hacia los mismos. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintas organizaciones que trabajan a favor de los animales participaron para incentivar el trato ético hacia los mismos. Sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Un evento que ya es una tradición entre los habitantes de la comunidad Master Mountain’s Edge es “Free Family, Fur &Fun Festival Celebrates Lives of Pets and Helps Animals in Need”, el cual se llevó a cabo el sábado 12 de octubre de 2019 en el Exploration Park.

Como su nombre lo indica, este festival familiar es gratuito y está dedicado a celebrar la vida de las mascotas, además de recaudar fondos para los animales más necesitados, pero sobre todo fomentar la adopción de “peludos” y el trato ético para cualquier ser vivo.

Cientos de asistentes tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo que realizan distintas organizaciones no lucrativas relacionadas a esta causa. También pudieron observar y acariciar a algunos de los perros que en este momento se encuentran en espera de ser aceptados en un hogar familiar.

Uno de los momentos más divertidos de la tarde fue el concurso de disfraces de Halloween para mascotas, quienes al lado de sus dueños desfilaron por el parque portando un número, el cual les daba oportunidad a los asistentes de votar por su favorito.

Los ganadores se dividieron en tres categorías: “Mejor espectáculo”, “Mejor familia”, “Disfraz más lindo” y “Disfraz más divertido”.

Otras atracciones fueron demostraciones de ejercicios realizados por perros entrenados por K9 Krew, actividades educativas e interactivas, información sobre la esterilización, sorteos, música, alimentos, arte y manualidades. En el evento, los asistentes pudieron donar dinero a beneficio de los refugios que reciben a mascotas que no tienen un hogar.

Una de las organizaciones presentes fue Hearts Alive Village, quienes cuentan con el programa de banco de alimentos para mascotas llamado “Kendall’s Kupboard”. Este programa iniciado en 2014 ha distribuido más de 30 toneladas de croquetas para perros y gatos en necesidad, ya sea que pertenezcan a una familia de bajos recursos o que se encuentren en alguna otra organización.

Además de alimento, “Kendall’s Kupboard” también proporciona los suministros necesarios que un dueño de mascotas con dificultades puede ocupar. Tales como camas y mantas, cajas transportistas, golosinas y masticables, cuencos, correas y collares, e incluso champú. Todos estos artículos son aceptados como donaciones para ayudar a abastecer los estantes.

Es importante mencionar que aunque los organizadores del evento fomentaron la adopción de ciertas mascotas que se encontraban con las organizaciones, esta no se puede ejercer de manera automática debido a que cualquier interesado debe cumplir con determinados requisitos.

Para que una persona pueda adoptar a una nueva mascota debe considerar lo siguiente: Ser mayor de 18 años, pagar un cargo de $10 (aproximadamente) por una licencia que requiere el Ayuntamiento de la ciudad donde habite el interesado, tener pagado el depósito extra por mascotas en caso de que rente alguna vivienda, además de cumplir con un periodo de dos semanas de adopción temporal para que la mascota pueda convivir con su nuevo dueño.

Para más información sobre cómo adoptar una mascota, visite el sitio web de las siguientes organizaciones:

*Hearts Alive Village and Chi of Hearts: www.havlv.com

*Vegas Shepherd Rescue:

www.havlv.com

*The Churchill Foundation:

www.thechurchillfoundation.org

*On My Way Home Rescue and Paws 4 Love: www.onmywayhomerescue.com

*Vegas Pet Rescue Project:

www.vegaspetrescueproject.com