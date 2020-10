Frente frío acercándose a Las Vegas

¿Sabes dónde están tu gorro, abrigo y guantes de invierno? ¿O tal vez un paraguas que no se ha usado en seis meses o más?

Tal vez vayas a querer usarlos el próximo lunes.

It is finally going to feel like fall late this weekend as temps around the region likely drop 20-25 degrees from today's readings! Even slight chances of rain/snow for higher terrain Sun-Mon. #nvwx #azwx #cawx pic.twitter.com/Ij2YrZfZUn

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) October 20, 2020