Frente frío podría traer lluvias después de 200 días de sequía

El invierno está a punto de hacer su aparición en el Valle de Las Vegas, y podría significar la primera lluvia oficial en más de 200 días.

El jueves habrá una sensación de verano con una temperatura máxima cercana a los 85º, vientos ligeros y condiciones soleadas. El viernes será similar, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Un frente frío comenzará a llegar a finales del viernes con vientos que se espera que corran cerca de 25 mph durante la noche en Las Vegas. Una advertencia de viento para el noroeste del Condado Clark, Spring Mountains y Red Rock National Recreation Area apunta a ráfagas de hasta 50 mph comenzando a finales del viernes hasta el sábado por la mañana, indicó la meteoróloga, Chelsea Kryston.

Incoming winds and very dry conditions will lead to another round of high fire danger!

⚠️ Heed all fire restrictions and use caution with fire triggers (grills, cars, campfires, etc.).#nvwx #cawx #VegasWeather pic.twitter.com/m96PSHfHMD

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 4, 2020