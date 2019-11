Frío y posibilidad de lluvia el jueves para el valle de Las Vegas

Después de un miércoles lluvioso, los residentes sentirán temperaturas frescas durante unos días.

Durante la madrugada del jueves, el Servicio Meteorológico Nacional inhabilitó la alerta de tormenta invernal para la Sheep Range, Spring Mountains y Red Rock Canyon que según tenían previsto durar hasta las 4 p.m.

“Puede que haya más ráfagas, pero no será mucho”, indicó el meteorólogo, Alex Boothes.

El Valle de Las Vegas podría recibir algo de lluvia antes de las 2 p.m. del jueves. El pronóstico apunta cielos nublados y una temperatura máxima de 52 grados con ligeros vientos que se calmarán más tarde en la mañana.

Las temperaturas mínimas del jueves por la noche estarán de cerca de los 46º con vientos ligeros y cielos parcialmente nublados.

La máxima del viernes se elevará a 60º con vientos suaves del noreste y cielos soleados.

El fin de semana se caracteriza por cielos soleados y temperaturas máximas en los bajos 60º, que es la norma típica para finales de noviembre.

Here are some of the leaders for 24 hour rainfall/snow amounts across the area. 🌧️🌨️

Still raining/snowing in many places so we will see how these change before it all ends Friday.

For a detailed list of rain reports through 8PM: https://t.co/TJmsj2zbFO#nvwx #cawx #azwx pic.twitter.com/vkFBd9Suae

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 21, 2019