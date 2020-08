Fueron días de incertidumbre y mucho miedo

Margarita Chaidez superó al COVID-19; recomienda acatar las disposiciones de las autoridades sanitarias para poder seguir disfrutando a la familia y el trabajo. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo - Archivo]

Margarita Chaidez (derecha) superó al COVID-19; recomienda acatar las disposiciones de las autoridades sanitarias para poder seguir disfrutando a la familia y el trabajo. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo - Archivo]

“Los primeros días tuve mucho miedo, incluso a perder la vida, pero por otro lado me hizo reflexionar sobre los logros obtenidos e, incluso, haber contraído el COVID-19 hace que veamos qué tan frágiles somos en muchos aspectos”, comentó a El Tiempo Margarita Chaidez Martínez, presidenta de la Federación Duranguense de Nevada, luego de haber estado enclaustrada 14 días como consecuencia de haberse contagiado de coronavirus.

“Traté de hacerme fuerte, de mostrar fortaleza a mi familia, pero la verdad, el ir al hospital y ser entubada, no poderte despedir de tu familia debe ser algo horrible. El estrés es pavoroso, pero gracias a Dios, y los amigos que se solidarizaron hacia mi persona, el virus no acabó conmigo, pude superarlo”, precisó.

Margarita Chaidez trabaja desde hace 27 años en el Circus Circus, en el Front Desk, y para poder regresar a su empleo debe llevar el resultado de su reciente examen, el que muestre negativo a COVID-19.

En fecha reciente, la propiedad localizada en el Strip, comprada por Phil Ruffin por $ 825 millones en diciembre, había comenzado a dar licencias, despidos permanentes y horas reducidas para 2,074 empleados el 17 de marzo, según una carta fechada el 30 de junio. Estas acciones “han continuado y continuarán” hasta septiembre 1.

“Circus Circus Las Vegas ha tenido que evaluar y tomar decisiones comerciales para operar de manera efectiva durante estos tiempos inciertos”, manifestó la portavoz Shana Gerety, aseverando “esperamos que los volúmenes de negocios se recuperen lo suficiente como para que la mayoría de nuestros empleados puedan volver a trabajar en el futuro cercano”.

Margarita Chaidez, de momento, no está muy interesada en regresar a su lugar de trabajo. “No he recibido la carta, me di cuenta de la medida por los medios. Antes de que me despidan a mí, tendrán que deshacerse de muchos otros, soy número 11 en la lista. Y los cambios en el desempeño son estrictos; luego de cada cliente que es atendido, debemos limpiar y desinfectar toda el área de trabajo. En la cafetería de empleados la mayoría de cosas y utensilios son desechables, no hay grupos de personas en mesas, se siente un ambiente raro, el coronavirus afecta de muchas formas la vida y convivencia”, aseveró.

Los avisos cumplen con la Ley de Notificación de Ajuste y Recapacitación de los Trabajadores, que tiene por objeto garantizar que los empleados tengan aviso antes de los despidos significativos para que tengan tiempo de encontrar trabajo en otro lugar.

“No tengo la certeza de dónde me contagié de coronavirus, pero, por ejemplo, para el 4 de julio llegó muchísima gente al hotel, las semanas previas no habíamos registrado tanta gente. Esa fecha tuve que ir a recoger el dinero de la caja, atravesar una zona del hotel muy conglomerada, ya tres compañeras habían dado positivo”, agregó, explicando “tomé dos semanas de vacaciones para evitar riesgos, el seis de julio me hago la prueba y salí positiva. Justo en los días de la celebración de independencia había festejado con mi familia y estuvimos tronando cuetes en el patio, la verdad no sé dónde pudo entrar el virus en mi organismo”.

Pese a ser asintomática, la noticia de su positivo a COVID-19 causó conmoción en la familia.

Luego se encerró en una habitación de su casa, donde transcurrieron los 14 días más horribles de su vida. “Al principio solo me dolía la cabeza, luego empezó todo el cuerpo, nausea, flojera, mi hija me obligaba a caminar un poco en el cuarto para que funcionaran mis pulmones. Luego de 14 días empecé a notar el sabor de la comida”, detalló. “La gripe nunca me ha hecho nada grave, estos síntomas nunca los había experimentado, fue horrible, estaba triste, lloraba mucho, tenía miedo a morir”.

La depresión es algo que acompaña a los que son afectados por el coronavirus, el miedo, la incertidumbre, generan ansiedad y, de verdad, es necesario fortalecer el espíritu para seguir adelante con la familia.

Las secuelas del coronavirus todavía no han sido definidas, en el caso de Margarita Chaidez piensa que no hay problemas, sin embargo, no quiere regresar al Circus Circus a trabajar, porque tiene temor de una recaída. “Pero por otro lado necesito el trabajo, porque el seguro médico es indispensable, sobre todo mientras no encuentren una vacuna o tratamiento efectivo contra el COVID-19”, finalizó.

El Circus Circus tiene abierto el Adventuredome, así como la zona de juegos, muy popular en los noventas para los niños también está abierto, a Chaidez Martínez le sorprende la cantidad de locales que van al hotel y se divierten como si nada pasara. Ella desea que la gente se concientice de la gravedad de la pandemia y se quede en casa, por el bien de todos.

