Funcionarios y especialistas realizaron evento informativo “Conoce tus derechos”

Funcionarios y especialistas en temas migratorios se unieron para llevar a cabo un evento informativo en español donde respondieron preguntas del público. Jueves 22 de abril de 2021 en el Centro de Gobierno del Condado Clark. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La abogada de la Oficina de Defensores Públicos del Condado Clark, Marla Rentería, habla durante el evento “Conoce tus derechos” realizado el jueves 22 de abril de 2021 en el Centro de Gobierno del Condado Clark. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El comisionado por el Distrito E del Condado Clark, Tick Segerblom, habla durante el evento “Conoce tus derechos” realizado el jueves 22 de abril de 2021 en el Centro de Gobierno del Condado Clark. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La concejal por el Distrito 3 de Las Vegas, Olivia Díaz, habla durante el evento “Conoce tus derechos” realizado el jueves 22 de abril de 2021 en el Centro de Gobierno del Condado Clark. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

“Es muy importante que siempre nos mantengamos enterados con la información que nos va ayudar en el presente y a futuro, nunca se sabe cuándo se puede presentar una situación que hay que navegar”, fueron las palabras con las que la concejal por el Distrito 3 de Las Vegas, Olivia Díaz, comenzó el evento “Conoce tus derechos”, el cual fue realizado en conjunto con el comisionado por el Distrito E del Condado Clark, Tick Segerblom, y especialistas en temas migratorios.

El foro informativo tuvo verificativo el jueves 22 de abril en el Centro de Gobierno del Condado Clark, se realizó tanto en español como en inglés y fue transmitido a través de Facebook Live. Participaron abogados de la Oficina de Defensores Públicos del Condado Clark y de la Clínica de Inmigración de UNLV.

Uno de los temas abordados fue la restauración del derecho al voto, al respecto, la abogada de la Oficina de Defensores Públicos del Condado Clark, Marla Rentería, explicó que “en 2019 se estableció la ley para darles de nuevo a las personas, aunque tuvieran un delito mayor, el derecho de votar. Recomiendo que lo usen, no tienen que hacer nada para conseguir de nuevo ese derecho, solo tienen que registrarse para votar, es automático. Si la persona no está en la cárcel, ya puede votar aunque tenga récord criminal”.

La Oficina de Defensores Públicos del Condado Clark cuenta con 125 abogados y atienden alrededor de 25,000 casos anualmente, los cuales van desde delitos menores hasta situaciones que pudieran ameritar sanciones como la pena de muerte. Esta oficina regularmente atiende casos de carácter migratorio.

“Si lo para la policía, lo más importante es que usted se mantenga en calma, aunque usted piense que no es correcto que lo estén parando. Al principio, usted puede preguntar si tiene el derecho de irse, sé que es difícil, pero si usted pregunta eso y el oficial le dice que sí, entonces usted solo camina y se va. No corra ni discuta con el oficial”, sugirió Rentería.

En caso de que un oficial le indique a una persona que no puede irse, la abogada recalcó que es importante saber que se tiene el derecho a mantener el silencio, para lo cual solo tiene que dar su nombre completo sin necesidad de presentar una identificación. Esto es diferente si la persona es parada mientras conduce, ya que en esos casos sí debe mostrar su licencia.

“Usted nunca tiene que renunciar al derecho de evitar que revisen sus cosas. Si empiezan a hacerlo sin su autorización, usted repita que no permite que hagan búsqueda en su persona o en sus cosas. Posteriormente consulte con un abogado”, dijo Rentería.

¿Qué ocurre si una persona no tiene licencia para conducir y es parada por un oficial?

“Si usted no tiene licencia de conducir, entonces presente los documentos que sí tiene, como el registro (del vehículo), comprobante de seguro. Si no tiene la licencia solo debe decirlo y ya, cualquier otra pregunta usted puede decir que quiere mantener su derecho a guardar silencio. Pero la mayoría de las veces usted va recibir un citatorio por no tener la licencia y creo que no lo van a dejar manejar el carro. No debe manejar sin licencia”, respondió Rentería.

Al respecto, la concejal Díaz consideró que “hay que mantener la calma, no hay que violentar a los oficiales que nos están cuestionando. Pero también a veces tendemos a ser demasiado transparentes y querer comunicar demasiada información en el momento que nos están cuestionando”.

En caso de los migrantes que tienen un permiso para permanecer en el país, tales como la tarjeta de residencia, visa de trabajo, visa de turista (si aplica), DACA, TPS, o cualquier otro documento, la recomendación de los especialistas es que las personas siempre lo lleven entre sus pertenencias.

“Bajo la ley migratoria, usted debe tener su tarjeta de residencia consigo y presentarla si la piden. Si usted tiene estatus legal y le piden ese documento, lo más fácil es mostrarlo. Si no tiene estatus legal, solo diga su nombre y que quiere mantener su derecho a guardar silencio”, mencionó Rentería y agregó que es delito menor no portar dicho documento, sin embargo, no es necesario mostrar el documento del Seguro Social.

Las personas que requieran más información relacionada con temas migratorios, pueden llamar a las siguientes oficinas:

*Oficina de Defensores Públicos del Condado Clark, (702) 455-4685.

*Clínica de Inmigración de UNLV, (702) 895-2080.

*Oficina del comisionado Tick Segerblom, (702) 455-3500.

*Oficina de la concejal Olivia Díaz, (702) 229-5428.

El video del evento “Conoce tus derechos” está disponible en: www.Facebook.com/ClarkCountyNV

