Fundación Brayden Smith apoyará a estudiantes y honrará al campeón de “Jeopardy!”

Scott y Debbie Smith, de Las Vegas, reconocieron muy pronto que su hijo Brayden era muy inteligente.

“Le ponía esos libritos de cartón en la cuna y él los memorizaba y los leía”, dijo el lunes Debbie Smith, profesora jubilada del Condado Clark. “Prácticamente fue autodidacta durante toda su vida”.

El año pasado, el graduado del Liberty High School y la UNLV utilizó su inteligencia para convertirse en cinco veces campeón del programa “Jeopardy!”. También fue uno de los últimos invitados del programa en aparecer con el presentador Alex Trebek, quien murió en noviembre.

Pero el 5 de febrero, Brayden Smith falleció a causa de un episodio médico tras una operación en el Valle de Las Vegas, según informaron sus padres. La muerte del joven de 24 años provocó una avalancha internacional de condolencias por parte de los fans de “Jeopardy!”, y los Smith dijeron el lunes que honrarán la memoria de su hijo estableciendo el Brayden Smith Memorial Fund, sin fin de lucro, para ayudar a pagar la educación de los aspirantes a estudiantes del sur de Nevada que sueñan en grande como lo hizo su hijo.

“Queríamos hacer algo especial”, dijo su madre el lunes.

Soñaba con participar en ‘Jeopardy!

Brayden Smith destacó en el ámbito académico tanto en Liberty como en la UNLV. Sus padres dijeron que el cariñoso hijo y hermano era un ávido lector, interesado en una serie de temas como la ciencia política, la economía, la filosofía y la historia.

“Le gustaba aprender por aprender y conocer cosas nuevas”, comentó su padre, un escritor independiente.

En preparatoria, el semifinalista de la National Merit Scholar capitaneó el equipo de “Quiz Bowl” de su escuela, que quedó subcampeón estatal en dos ocasiones. Soñaba con competir algún día en “Jeopardy!”, dijo su madre.

Ella lo llevó a Los Ángeles para que participara en el programa el año pasado. Ese día se iban a grabar cinco episodios, pero los resultados de los mismos (y el éxito de Brayden en ellos) se mantuvieron en secreto incluso para su propia familia, dijo Debbie Smith.

“No quería que se hiciera un escándalo sobre nada de lo que hacía”, dijo su madre. “Ni siquiera quería que le dijera a nadie que había estado en ‘Jeopardy’, incluso después de que se emitiera. No quería que se lo dijera a nadie, pero lo hice de todos modos”.

Cuando recogió a su hijo de la grabación, se dio cuenta de que llevaba un suéter diferente.

“Entonces pensé que quizá había ganado un partido porque se había cambiado de ropa”, recuerda su madre. “Entonces me dijo: ‘No quiero tener que decirte esto, pero voy a tener que volver a Los Ángeles dentro de una semana’. Fue una noticia emocionante”.

Al final, los Smith vieron cómo su hijo aplastaba a su competencia. Ganó 115 mil 798 dólares durante sus cinco victorias en “Jeopardy!”.

“Me alegro de que hayamos podido hacerlo”, dijo más tarde Brayden Smith en una entrevista en video publicada por el programa. “Y me alegro de haber podido demostrar de lo que soy capaz. Cada momento que estuve allí, que pasé del tercer atril al atril del campeón, quise quedarme allí el mayor tiempo posible”.

Sobre Trebek, que tenía 80 años cuando murió el año pasado de cáncer de páncreas, Brayden Smith comentó: “Todo el mundo sabía que estaba enfermo. Poner una cara valiente y salir todos los días y seguir dando al país y al mundo un poco de buen ánimo, especialmente este año, es un gran testimonio de lo grande que era como persona”.

Scott y Debbie Smith dijeron que estaban especialmente orgullosos de cómo su hijo se comportó con gracia en el programa. Fue uno de los muchos momentos culminantes de su hermosa vida, señalaron.

La fundación ayudará a estudiantes locales

Brayden Smith Memorial Fund apoyará a los estudiantes que comparten la pasión de Smith por el aprendizaje, aseveran sus padres. Ya han recibido una gran cantidad de donaciones de “todo el mundo”, dijo Debbie Smith.

“No se ha detenido. No teníamos ni idea de hasta dónde llegó la carrera de Brayden en ‘Jeopardy!’”, mencionó. “Se han recibido pequeñas donaciones desde dos dólares hasta cantidades elevadas”.

Los fondos se destinarán a becas, honorarios de conferencias, colegiaturas de seminarios, becas de investigación, material escolar, excursiones y más para los estudiantes locales, dijeron sus padres.

“La efusión de amor por Brayden es abrumadora”, publicó Debbie Smith en Twitter. “No podemos expresar cuánto nos consuelan sus hermosos comentarios durante este momento dolorosamente triste. Gracias”.

