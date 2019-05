Fundadora de la startup de Las Vegas busca reemplazar los currículums

Bronwyn OShea, fundadora y CEO de JobzCafe. (cortesía)

Una captura de pantalla del sitio web JobzCafe.

Bronwyn OShea no es fan de los currículums.

Después de 16 años de trabajar en Recursos Humanos, dijo que ha visto a los reclutadores obsesionarse con lo que está en una sola hoja de papel. Su startup JobzCafe, con sede en Las Vegas, se lanzó el 19 de abril y espera reinventar la industria de la búsqueda de empleo centrándose en las personas en lugar de los currículums.

La herramienta de red basada en suscripción, permite a los buscadores de trabajo establecer relaciones con los reclutadores. También hay oportunidades para inscribirse en sesiones de coaching y practicar entrevistas, que se pagan a través de la moneda “bean” (frijol) del sitio web. Los usuarios recolectan frijoles participando en la comunidad en línea y refiriendo a otros al sitio web, de modo que los usuarios desempleados no tengan que preocuparse por gastar dinero en efectivo mientras el dinero sea escaso.

“Tengo un deseo fundamental de cambiar la forma en que las personas encuentran trabajo”, afirmó OShea.

¿Por qué hacer este sitio web?

Quiero que los solicitantes de empleo y los reclutadores se reúnan en un lugar donde el currículum no sea el primer punto de contacto. La idea general es que los reclutadores ingresan, publiquen trabajos y la comunidad intentará activamente unir a las personas y tomar esas decisiones. Queremos que la gente consiga trabajo.

¿En qué se diferencia esto de otras plataformas de reclutamiento de empleo?

La gente ha estado haciendo las cosas de la misma manera con las juntas de trabajo desde la introducción de las juntas de empleo. Al final, las personas contratan personas, no currículums. Ese es el problema que estamos tratando de resolver. No quiero que los reclutadores vean a alguien como un pedazo de papel. Al final del día, las personas son el activo de la empresa. ¿Por qué no tratamos a las personas como personas? A veces no podemos escribir la mejor representación de nosotros mismos y, a veces, las personas no hacen una buena entrevista.

¿Quién lo usaría?

A medida que envejeces, será más difícil para ti encontrar conexiones. Hay todo este grupo de personas que han sido olvidadas. Me he dado cuenta de que si tienes más de 40 años, tienes que hacer este conjunto de procedimientos completamente diferente. Hay todas estas compañías que apuntan a la generación del milenio y la Generación X, pero nadie se enfoca en las otras personas. Mis objetivos demográficos son las personas mayores de 40 años, los desempleados de larga duración, los delincuentes, los cónyuges militares y los veteranos. Personas que no encajan en la norma.