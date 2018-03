Futuros médicos latinos

Ante la necesidad de la población en el Sur de Nevada por contar con más médicos de origen hispano, en el año 2016 estudiantes de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV) fundaron una organización estudiantil dedicada a fomentar la carrera de medicina entre los jóvenes latinos, la cual fue nombrada como The Latino Pre-Medical Student Association –LPMSA- (Asosiación Pre-Médica para Latinos).

marzo 21, 2018 - 9:00 am

The Latino Pre-Medical Student Association es una organización estudiantil de UNLV que cuenta con cerca de 50 integrantes. Foto Cortesía.

“Organizaciones como esta van a ayudar mucho en el futuro, la verdad sí es algo que se necesita”: Diana Cervantes-Adams, integrante de The Latino Pre-Medical Student Association. Jueves 8 de marzo de 2018 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Diana Cervantes-Adams y Kevin Ashi, son miembros de la organización estudiantil The Latino Pre-Medical Student Association. Jueves 8 de marzo de 2018 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Queremos aumentar el número de doctores latinos de Las Vegas”: Kevin Ashi, integrante de The Latino Pre-Medical Student Association. Jueves 8 de marzo de 2018 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Ante la necesidad de la población en el Sur de Nevada por contar con más médicos de origen hispano, en el año 2016 estudiantes de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV) fundaron una organización estudiantil dedicada a fomentar la carrera de medicina entre los jóvenes latinos, la cual fue nombrada como The Latino Pre-Medical Student Association –LPMSA- (Asosiación Pre-Médica para Latinos).

La organización inició únicamente con 8 integrantes, pero el interés de los jóvenes por sumarse al grupo fue incrementando hasta 50 miembros en este 2018. Kevin Ashi es uno de los fundadores, él tiene 21 años de edad y es de ascendencia mexicana.

“UNLV es una de las universidades más diversas en Estados Unidos, está en el top 3, no había ningún grupo pre-médico para ayudar a latinos. Con varios amigos vimos que muchos latinos tenían problemas o no tenían un sistema para ayudarlos socialmente o con su familia, vimos que muchos hispanos que querían ser doctores se perdían en el camino”, comentó Ashi.

Kevin siguió el ejemplo de su hermana, quien superó distintas dificultades para cursar la carrera de medicina. Esa experiencia familiar le ayudó para saber cómo enfrentar su proceso para ser médico, sabiendo que para lograr los requisitos necesarios para ser aceptado en dicha carrera primero debería estudiar biología.

“En el Sur de Nevada el 33% de la población es latina y solo como el 5% de los médicos son latinos. Cuando vas al doctor normalmente no hablan español. Queremos aumentar el número de doctores latinos de Las Vegas, o que sean aceptados en la escuela de medicina, eso es algo muy difícil”, dijo Ashi.

Gracias a las actividades que realiza esta organización estudiantil es que varios jóvenes hispanos han podido orientarse e iniciar el proceso para ingresar a la escuela de medicina, sabiendo de la necesidad que existe actualmente por que haya más médicos puedan comunicarse en español.

“Soy de un pueblo en Jalisco, mi familia nunca buscaba prevención médica, para todo teníamos nuestros remedios y tratábamos de arreglar todo, el hospital era el último recurso. Cuando vine a Estados Unidos vi que la medicina se ve de otra manera. Me gustó la perspectiva de la medicina de que es algo positivo, de esperanza, nuestra salud es algo que podemos controlar nosotros con la medicina”, compartió Ashi.

La barrera del idioma también es un factor importante para Diana Cervantes-Adams, una joven de 25 años de edad originaria de Chihuahua, México, quien en 2017 se coronó como la primera ganadora de Miss El Tiempo Nevada. Aunque ha sido exitosa la participación de Diana en certámenes de belleza, su principal objetivo es convertirse en doctora.

“Cuando me mudé de México no sabía nada de inglés, recuerdo que cuando estaba chica íbamos a los hospitales a preguntar algo y nadie sabía hablar español, era muy difícil. Pienso que organizaciones como esta van a ayudar mucho en el futuro, la verdad sí es algo que se necesita. Los inmigrantes van a hospitales y no hay nadie con quien puedan expresarse. Todos los eventos que hacemos ayudan a gente como yo a tener más confianza de lo que estamos haciendo”, comentó Cervantes-Adams.

Las actividades que LPMSA realiza son enfocadas en la comunidad latina, cuyo propósito es informar a los estudiantes sobre el proceso universitario y las oportunidades educativas que hay disponibles.

“Vamos a las escuelas preparatorias para hablar con estudiantes de segundo a último año, les informamos de la universidad, cómo es, cómo solicitar becas. Representantes de UNR y UNLV nos hacen eventos para explicar el proceso de entrevistas para la universidad. Cosas muy importantes que la gente no piensa mucho pero son factores muy importantes para entrar”, acotó Cervantes-Adams.

Recientemente, El Tiempo publicó un reportaje sobre médicos locales que han tenido que emigrar de Las Vegas en busca de mejores oportunidades laborales, situación por la cual este medio de comunicación preguntó a Diana sobre sus planes de permanecer en la ciudad cuando termine su carrera.

“Sí, este es mi hogar”, concluyó la joven estudiante.

The Latino Pre-Medical Student Association ofrece su colaboración para acudir a brindar información a estudiantes de preparatorias locales. Puede contactarlos a través de las siguientes plataformas digitales:

Facebook e Instagram: LPMSA UNLV

Correo electrónico: lpmsaunlv@gmail.com