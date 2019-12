Gana jugador fuera del Strip de Las Vegas $180 mil

(Boulder Station vía Twitter).

Las escalas reales son geniales. Para un jugador de video póquer este fin de semana, una mano secuencial de escalera real le resultó mucho mejor.

El premio mayor de una máquina de video póquer de un dólar le valió 180 mil 13 dólares, según la cuenta de Twitter de Boulder Station.

🚨🚨 $180,000 HIT AT BOULDER 🚨🚨 A very lucky guest hit a SEQUENTIAL royal for a $180,013 win this weekend! RT if you could use this kind of jackpot right about now 💰 pic.twitter.com/PjcI9BlzIA — Boulder Station (@boulderstation) December 29, 2019

No hubo más información disponible sobre el ganador.

A lo largo del valle de Las Vegas

En el Golden Nugget, un jugador convirtió cinco dólares en una victoria de 38 mil 177.81 dólares.

En Four Queens, un visitante de California ganó cinco mil 213.99 dólares en el gran premio progresivo de la Wheel of Prosperity, y otro convirtió una jugada de 15 dólares para ganar cuatro mil 500 dólares en Double Diamonds.

#Lucky gentleman from Texas hit $4500 on a $5 dollar #slotmachine with 3 coins bet! pic.twitter.com/8AG52vP9t9 — 4 Queens HotelCasino (@4QueensLV) December 29, 2019

En Binion’s, otro visitante de California ganó cuatro mil 624.60 dólares en un premio mayor progresivo de Mighty Cash Grand.