Gana mujer premio mayor de 1 MDD en la víspera de Navidad

La Navidad llegó temprano para una visitante del Reino Unido a Las Vegas después de que ganara un premio mayor por más de un millón de dólares en el Strip el lunes por la mañana.

La mujer, hospedada en el Cosmopolitan, había jugado en la máquina tragamonedas Wheel of Fortune durante 90 minutos cuando alcanzó un premio mayor de $1,023,743 en su 960º giro, reportó la propiedad.

Santa came early. Congrats to one lucky guest who won $1,023,743 on her 960th spin while playing Wheel of Fortune. pic.twitter.com/t04agAy3EA

— The Cosmopolitan (@Cosmopolitan_LV) December 24, 2018