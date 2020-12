Gana premio de $200 mil en Red Rock Resort

(Station Casinos)

¡Es un buen momento para jugar en Red Rock Resort!

Un día después de que un jugador local ganara un premio de 278 mil 318 dólares en una máquina de video póquer, un visitante a Las Vegas ganó 200 mil dólares jugando video keno.

El jugador apostó 20 dólares en una máquina de keno de cuatro cartas y acertó un eight-spot alrededor de la 1 p.m. del lunes, según un portavoz de Station Casinos.

Ganadores alrededor del Valle de Las Vegas

Aliante

Christine ganó 10 mil dólares de Bonus Poker después de atinarle a cuatro ases con un kicker.

Christine was playing Bonus Poker on Friday the 13th when she hit 4 Aces with a 4 Kicker, collecting $10,000 in the process. Congratulations, Christine! pic.twitter.com/3dTRCJydum — Aliante Casino (@aliantecasino) November 16, 2020

Un jugador de Cash Falls ganó 10 mil 273.30 dólares.

Cash Falls to our lucky guest's lap with a jackpot on Cash Falls for a total of $10,273.30! pic.twitter.com/Rr4A6mvxFD — Aliante Casino (@aliantecasino) November 24, 2020

Un premio mayor progresivo fue ganado en una Wicked Wheel por 11 mil 505.38 dólares.

Another jackpot at Aliante! This time it's Grand Progressive Jackpot on Wicked Wheel for a total of $11,505.38! 🔥 🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/kia6I4uFkU — Aliante Casino (@aliantecasino) November 19, 2020

Un jugador ganó 10 mil 904.48 dólares en Dragons Wealth.

Dragons Wealth starts the weekend off in style with this $10,904.48 jackpot. Congrats to our lucky winner! pic.twitter.com/BHhckbpcOL — Aliante Casino (@aliantecasino) November 21, 2020

California

Un jugador de video keno cobró 10 mil cuatro dólares.

Keno fans, where are you at? What do you think about this $10,004 win?! pic.twitter.com/ql92DsoQ9h — California Casino (@thecalcasino) November 21, 2020

Cannery

Un jugador de Dragon Link ganó 10 mil 973.33 dólares.

It's a Golden Century at Cannery with this $10,973.33 Dragon Link jackpot. Congrats to our lucky winner! pic.twitter.com/Zmcd2cXwWX — Cannery Casino (@CanneryCasino) November 19, 2020

Four Queens

David, de visita desde Dakota del Norte, ganó 13 mil 266.14 dólares en la máquina progresiva de Walking Dead.

David from North Dakota racked up $13,266.14 playing the Walking Dead penny progressive by Aristocrat Gaming by hitting the grand progressive with the 10X multiplier. Congratulations to our lucky winner!!! pic.twitter.com/E8tfjUezcz — 4 Queens HotelCasino (@4QueensLV) November 21, 2020

Harrah’s

Un jugador de JinLong 888 ganó un premio de 26 mil 400 dólares.

Hayley E. ganó 26 mil 800 dólares por un Fifty Play en una máquina de video poker.

Seven Stars guest Hayley E. knows how to do Saturdays right! Congratulations on hitting a jackpot for $26,800! #ComeOutandPlay pic.twitter.com/PLHrenCj7e — Harrah's Las Vegas (@HarrahsVegas) November 29, 2020

Treasure Island

Thomas W. ganó un premio de 10 mil 601 dólares.