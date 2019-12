Visitante de Florida gana un premio mayor de $125 mil en blackjack del Strip de Las Vegas

(Flamingo via Twitter).

Fue otro milagro Festivus en el Strip de Las Vegas.

Michael, un visitante de la Florida, obtuvo tres 7s de diamantes para ganar 125 mil 201 dólares en un jackpot progresivo de blackjack Blazing 7s.

La tirada ganadora se reportó el lunes por la tarde en el Hotel Flamingo, según la vocera de Caesars Entertainment, Chelsea Ryder.

Our @FlamingoVegas is in the giving mood early this week. They have just signed a 125K 💰💰💰 check for our latest winner, Michael! He plans on using the winnings to get his doctorate degree. Congratulations on your big win and good luck in your studies! pic.twitter.com/PxEPJ7MKbO — Caesars Rewards (@Caesars_Rewards) December 23, 2019

Al otro lado del valle de Las Vegas

En Fremont, Nicole obtuvo un premio mayor progresivo de seis mil 431.59 dólares y otro jugador convirtió una jugada de dos dólares en una máquina tragamonedas, en un pago de seis mil.

Congratulations to Nicole for hitting a progressive $6,431.59 jackpot on the Crazy Money slot! #FremontCasino #BConnectedWinners pic.twitter.com/WyCijfpoJ6 — Fremont Casino (@fremont) December 24, 2019

We love seeing these Ten Times Pay slots payout! Congrats lucky winner on your $6,000 jackpot at Fremont! #FremontCasino #BConnectedWinners pic.twitter.com/a3h3NeDv8A — Fremont Casino (@fremont) December 24, 2019

En Binion’s, un jugador en una máquina de video póquer de un dólar, con solo el rey y la reina de corazones, sacó la escalera real y los cuatro mil dólares que la acompañaban.